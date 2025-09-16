鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 23:00

根據《路透》報導，華特迪士尼 (Walt Disney)(DIS-US)、康卡斯特(CMCSA-US) 旗下環球影業 (Universal) 與華納兄弟探索 (WBD-US) 周二 (16 日) 在加州聯邦地方法院共同提起訴訟，指控中國人工智慧 (AI) 公司 MiniMax 旗下的「海螺 AI」(Hailuo AI)服務涉及嚴重版權侵權行為。

「口袋裡的好萊塢？」迪士尼等影業巨擘怒告中國AI公司MiniMax(圖：REUTERS/TPG)

訴狀指稱，MiniMax 大膽使用三大好萊塢片商的知名角色，將「海螺 AI」宣傳為「口袋裡的好萊塢工作室」，並透過生成內容進行廣告與推廣。使用者只需輸入簡單文字指令，即可下載包含星際大戰的「黑武士」、動畫《神偷奶爸》中的小小兵，以及《神力女超人》等角色的圖片或影片，且帶有 MiniMax「海螺」標誌。

好萊塢片商指出，雖然已要求 MiniMax 採取措施避免侵權，但該公司未能回應，也未比照其他 AI 服務平台建立合理防護機制。訴訟文件直言，MiniMax 不僅無視美國版權法，甚至主動利用並鼓勵侵權，將極具價值的角色當成自有資產。

三大片商在聲明中表示：「AI 創新的負責任態度至關重要，今天針對 MiniMax 的訴訟再次彰顯我們共同致力於追究違反版權者責任，無論他們位於何處。」

截稿前，MiniMax 並未立即回覆置評請求。

訴訟中，片商要求 MiniMax 交出任何因侵權獲得的收益，並尋求法院下達禁令，禁止其在未具備適當版權保護的情況下繼續提供「海螺 AI」服務。

這起新案件延續了好萊塢對生成式 AI 的監管壓力。今年 6 月，迪士尼與環球已對 Midjourney 提告，指控其商業服務未經授權提供受版權保護作品的 AI 生成版本。本月稍早，華納兄弟探索也對 Midjourney 提出類似訴訟，呼應迪士尼與自身的指控。

這些訴訟屬於近期一波大型版權持有人對 AI 公司提出的高風險法律挑戰之一。包括作家、新聞媒體與音樂公司等權利人，已相繼控告 OpenAI、微軟 (MSFT-US)、Anthropic 等科技公司，指責其未經授權使用內容進行 AI 模型訓練。