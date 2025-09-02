鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-02 21:46

美股主要指數周二 (2 日) 開盤走跌，道瓊指數一度大跌逾 500 點，投資人憂慮美國總統川普推行的關稅合法性以及全球公債殖利率攀升，加上 9 月向來為股市表現疲弱的月份，市場情緒轉趨謹慎。美元走強，焦點也轉向本周即將公布的美國重要經濟數據。

〈美股早盤〉9月首日失利！關稅疑慮與美債殖利率上揚 主要指數齊挫

截稿前，道瓊工業指數跌逾 500 點或近 1.1%，那斯達克綜合指數跌近 300 點或近 1.4%，標普 500 指數跌近 1.2%，費城半導體指數跌逾 2.2%。

美股在勞動節連假後重返交易，市場憂慮科技股泡沫及政府財政赤字惡化，全球公債同步下挫，金價一度觸及歷史新高。

美國 30 年期公債殖利率上升 6 個基點至 4.99%，英國公債殖利率更攀至 1998 年以來最高。英國財政壓力受到關注，10 年期公債標售規模達到創紀錄的 140 億英鎊，英鎊下跌超過 1.3%。

今年以來美股持續創高，但如今進入關鍵時刻。市場關注聯準會 (Fed) 是否會在本月啟動 2025 年以來的首次降息，並評估後續寬鬆空間。市場同時承受關稅緊張局勢，以及美國總統川普對 Fed 的猛烈批評可能助長通膨的憂慮。

富蘭克林坦伯頓歐洲固定收益主管 David Zahn 表示：「長天期殖利率應會持續上升，因為龐大的財政赤字需要資金來填補，而這必須透過發債來完成。」

本周數據將接連出爐，周二起公布 8 月製造業與服務業 ISM 指數、周五 (5 日) 的非農就業報告預計顯示，就業成長連續第四個月低於 10 萬人，將是自 2020 年疫情爆發以來最疲弱的一段時期。

利率掉期市場目前隱含 9 成機率，預期 Fed 將於本月降息 1 碼 (25 個基點)，並在明年 6 月前再降息三次。Saxo Banque France 交易銷售主管 Andrea Tueni 指出：「隨著美國通膨與就業市場數據逼近，市場氛圍保持謹慎，這要求投資人更為小心。」

《彭博》策略師 Cameron Crise 則表示，勞動節過後通常意味著「真正的市場」重回焦點，「值得注意的是，市場第一反應是拋售股票與債券，但美元走強顯示，這並不是所謂的『拋售美國』情境。」

截至台北時間周二（2 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 2.59%，至每股 723.36 美元

根據《彭博》報導，荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML Holding NV) 正積極向印度爭取業務，因印度總理莫迪 (Narendra Modi) 正推動在地晶片製造，減少對進口的依賴。該公司執行長福克 (Christophe Fouquet)指出：「我們致力於支持印度的雄心，不論是透過合作、知識交流或人才培育。我們的先進光刻解決方案能幫助印度晶圓廠實現尖端效能。」不過，艾司摩爾發言人拒絕透露可能的銷售時間表或設備型號等細節。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 1.61%，至每股 225.32 美元

根據《路透》周二報導，亞馬遜雖將今年美國 Prime Day 折扣檔期加倍延長至四天，並宣稱創下破紀錄表現，但內部數據顯示，美國 Prime 新會員註冊卻未能達到去年水準，也未達成公司內部目標。

卡夫亨氏 (KHC-US) 早盤股價下跌 1.50%，至每股 27.55 美元

卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 證實先前報導，稱將透過免稅分拆的方式分拆為兩家上市公司。兩家新公司的名稱將在稍後確定。其中一個部門目前名為「Global Taste Elevation」，將涵蓋卡夫的貨架穩定產品，例如亨氏和卡夫起司通心粉。另一個部門名為「North American Grocery」，將涵蓋 Oscar Mayer 和 Lunchables 等品牌。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月製造業 PMI 終值預期 53.3，前值 49.8

美國 8 月 ISM 製造業指數預期 49，前值 48

華爾街分析：

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 近日在其最新的報告中提出一項引人注目的預測：標普 500 指數將在 2027 年 9 月達到 9914 點的歷史性高點。這個看似大膽的數字，並非憑空想像，而是基於過去一個世紀美股多頭市場的統計分析。

根據其分析，過去 100 年間，14 次美股多頭市場的平均漲幅為 177%，平均持續時間為 59 個月。根據這段歷史劇本，他判斷當前的市場正處於一場史詩級泡沫的途中，並且「終點遠未到來」。

他指出，這項長期預測是透過他獨特的「幸運數字」模型得出，該模型綜合考慮了生產力、估值和人工智慧 (AI) 等關鍵主題。