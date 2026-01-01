鉅亨網編譯段智恆 2026-01-10 00:30

《彭博》周五 (9 日) 報導，美國總統川普在去年 12 月就業報告正式公布前，提前於社群媒體發布尚未對外公開的就業相關數據，引發市場關注。川普本周四 (8 日) 晚間在自家社群平台 Truth Social 張貼一張圖表，內容顯示「自 1 月以來，民間企業就業人數增加 65.4 萬人」，相關數字與美國勞工部隔日公布的官方就業報告一致，但該報告原定於華盛頓時間周五上午 8 時 30 分才對外發布。

就業數據提前曝光 川普貼文被抓包(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

根據時間紀錄，該貼文發布時間比官方數據公布早了約 12 小時。白宮方面未立即回應相關詢問。依照慣例，總統與其經濟團隊通常會在數據公布前一天收到就業報告簡報，但行政部門成員不得在數據公布後 30 分鐘內對外評論，以確保政策中立的統計資料先由市場與公眾消化。

儘管川普的貼文並未直接揭露去年 12 月非農就業新增人數，但相關內容被市場人士解讀為可能提前暗示報告走向。就業數據公布後，不少市場觀察者在社群平台上轉傳該則貼文，指出總統似乎在數據解禁前分享了未公開資訊。