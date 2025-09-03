鉅亨網編譯段智恆 2025-09-03 00:00

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 周二 (2 日) 在接受《CNBC》採訪時表示，他對卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 的分拆計畫感到失望，消息公布後卡夫亨氏盤中股價下跌超過 5%。截稿前，卡夫亨氏 (KHC-US) 盤中股價下跌 6.63%，每股暫報 26.11 美元。

「股神」巴菲特罕見認錯！卡夫亨氏分拆他直言「失望」(圖：REUTERS/TPG)

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 持有卡夫亨氏 27.5% 的股份，是該公司最大股東。自 2015 年合併案以來，波克夏並未處分其持股。巴菲特坦言，這樁自己主導的「世紀合併」並非成功案例，他不認為分拆公司就能解決根本問題。他並透露，即將接任波克夏掌舵人的副董事長阿貝爾 (Greg Abel) 同樣對卡夫亨氏表達失望。

卡夫亨氏稍早宣布，將再度分拆為兩家公司：一家專注醬料、抹醬與常溫食品，另一家則聚焦北美主力品牌，包括 Oscar Mayer、卡夫起司片與 Lunchables 等。該公司尚未就巴菲特的評論做出回應。

巴菲特當年與私募巨頭 3G Capital 合作，推動卡夫食品與 H.J. Heinz 合併，打造食品巨擘。然而，3G 在公司多年表現不振後，已於 2023 年完全退出持股。儘管卡夫亨氏擁有 Oscar Mayer、Velveeta 等知名品牌，但在合併數年後，美國銷售就開始下滑。

分析指出，健康飲食趨勢使消費者減少採購加工食品，同時公司嚴格削減成本，導致品牌投資不足，加劇市場競爭壓力。

為了重振業務，卡夫亨氏陸續出售資產，包括 Planters 堅果與部分起司業務，並加碼投資 Lunchables 與 Capri Sun 等品牌。今年 5 月，公司高層已表示正在評估策略調整與潛在交易。自 2015 年合併以來，卡夫亨氏股價累計重挫近 70%，市值縮水至約 330 億美元。