鉅亨網編譯段智恆 2025-09-02 20:30

‌



根據《路透》周二 (2 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 雖將今年美國 Prime Day 折扣檔期加倍延長至四天，並宣稱創下破紀錄表現，但內部數據顯示，美國 Prime 新會員註冊卻未能達到去年水準，也未達成公司內部目標。

亞馬遜Prime Day銷售創紀錄 美國新會員註冊數卻未達標(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》查閱的內部資料，在 7 月 8 日至 11 日的四天活動，以及之前為期 21 天的推廣期間，亞馬遜在美國新增 540 萬名 Prime 會員，較去年同期少約 11.6 萬人，也比公司設定的目標少 10.6 萬人，雙雙下滑約 2%。

‌



Prime Day 成績創紀錄 但整體註冊未達標

亞馬遜對外宣稱在 Prime Day 周邊 25 天內達到「破紀錄的註冊數」，但並未公布具體數字。內部數據則顯示，僅在 7 月 8 日至 11 日四天活動本身，美國新增會員 160 萬人，高於公司目標約 8.7 萬人，超出 6%。然而，對公司更具戰略意義的三周宣傳期卻新增僅 390 萬人，較去年同期少 18.5 萬人，也比內部預期少 19.3 萬人，雙雙落後約 5%。

這反映出 Prime Day 雖然仍是亞馬遜吸引新會員的招牌活動，但在推廣期間的吸引力已顯不足。知情人士表示，新會員通常會在促銷檔期集中湧入，但折扣結束後註冊動能往往快速下滑。

Prime 戰略地位重要 面臨競爭與政策挑戰

Prime 自 2005 年推出以來已成為亞馬遜最核心的業務之一，目前年費為 139 美元，美國會員平均每年在亞馬遜消費 1,170 美元，遠高於非會員的 570 美元。僅今年上半年，Prime 訂閱業務便為公司帶來 239 億美元收入。分析師指出，Prime 會員更忠誠，也較不容易被對手低價策略吸引。

不過，亞馬遜正面臨來自沃爾瑪 (WMT-US) 的強勁挑戰。沃爾瑪積極擴展自家會員計畫，提供快速配送及多樣優惠，搶食亞馬遜的市場。外部環境方面，川普政府的新一輪關稅政策也壓縮零售商與消費者空間，使市場原本就預期今年 Prime Day 難以大幅超越去年。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy)7 月在分析師會議上仍強調，Prime Day 創下「史上最好」成績，不僅銷售與成交件數刷新紀錄，會員註冊也達新高，並宣稱消費者省下「數十億美元」。

擴大優惠與配送網絡 刺激未來成長

為了吸引更多年輕用戶，亞馬遜已將學生折扣計畫延伸至 18 至 24 歲人群，並提供六個月免費試用。公司還計畫投入超過 40 億美元，擴張美國鄉村地區的物流配送網絡。