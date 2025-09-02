歐元區8月通膨回升至2.1% ECB料下周維持利率不變
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
歐元區 8 月通膨率小幅回升至 2.1%，略高於 7 月的 2% 以及市場預期，顯示通膨仍緊貼歐洲央行 (ECB) 設定的 2% 目標水準，市場普遍預期決策官員在下週會議上將維持利率不變。
根據歐盟統計局 (Eurostat) 周二 (2 日) 公布的數據，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.1%，核心 CPI 持穩在 2.3%，未如部分經濟學家預期的下降。雖然能源價格持續對整體通膨形成拖累，但食品價格上漲帶動整體回升，服務類通膨則由 3.2% 降至 3.1%，顯示薪資成長放緩正逐步壓抑該領域的價格壓力。
分析師指出，通膨現況符合 ECB 的評估，即未來數月將圍繞目標水準小幅波動，穩定的物價環境也支撐市場押注政策利率將暫時維持在 2%。這與 7 月 ECB 選擇暫停降息的決定一致，總裁拉加德當時強調「目前處於良好位置」，反映決策者對當前經濟狀況的信心。
不過，市場與決策層對後續走向仍存在分歧。德國央行總裁內格爾 (Joachim Nagel) 形容經濟已進入某種「均衡」，暗示沒有進一步寬鬆的必要。執委施納貝爾 (Isabel Schnabel) 則直言目前「看不到再度降息的理由」，並警告美國貿易關稅將推升通膨壓力。她同時表示，在多重衝擊的環境下，通膨不可能始終精準維持在 2%，適度偏離在可容忍範圍內。
另一方面，也有鴿派官員釋出不同看法。立陶宛央行總裁希姆庫斯 (Gediminas Simkus) 認為，由於價格壓力可能進一步下滑，年底會議存在降息的可能性。芬蘭央行總裁雷恩 (Olli Rehn) 則指出，歐元走強、能源成本下降與核心通膨走軟，恐帶來更多下行風險。
市場目前普遍認為，12 月降息的機率僅約四分之一，但至明年春季則超過五成，顯示對 2025 年底或 2026 年初可能再度降息的討論仍未消散。牛津經濟研究院分析師法比亞尼 (Riccardo Marcelli Fabiani) 指出，隨著國際能源價格走低與歐元升值，能源通膨將維持負值，進口成本也將減輕，未來數據可能再度推動寬鬆辯論。
《彭博》經濟學家 David Powell 認為，雖然整體通膨略升，核心通膨持穩，但服務價格已出現放緩，預料隨著薪資成長進一步降溫，年底可能出現再度降息，以因應美國關稅對歐元區經濟的衝擊。
綜合來看，ECB 決策層在 9 月 11 日的會議上料將按兵不動，但通膨與經濟展望的不確定性，讓年底與 2026 年的降息爭論持續存在，市場對未來政策路徑仍抱持觀望。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇