鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-02 19:23

‌



歐元區 8 月通膨率小幅回升至 2.1%，略高於 7 月的 2% 以及市場預期，顯示通膨仍緊貼歐洲央行 (ECB) 設定的 2% 目標水準，市場普遍預期決策官員在下週會議上將維持利率不變。

歐元區8月通膨回升至2.1% ECB料下周維持利率不變(圖：REUTERS/TPG)

根據歐盟統計局 (Eurostat) 周二 (2 日) 公布的數據，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.1%，核心 CPI 持穩在 2.3%，未如部分經濟學家預期的下降。雖然能源價格持續對整體通膨形成拖累，但食品價格上漲帶動整體回升，服務類通膨則由 3.2% 降至 3.1%，顯示薪資成長放緩正逐步壓抑該領域的價格壓力。

‌



分析師指出，通膨現況符合 ECB 的評估，即未來數月將圍繞目標水準小幅波動，穩定的物價環境也支撐市場押注政策利率將暫時維持在 2%。這與 7 月 ECB 選擇暫停降息的決定一致，總裁拉加德當時強調「目前處於良好位置」，反映決策者對當前經濟狀況的信心。

不過，市場與決策層對後續走向仍存在分歧。德國央行總裁內格爾 (Joachim Nagel) 形容經濟已進入某種「均衡」，暗示沒有進一步寬鬆的必要。執委施納貝爾 (Isabel Schnabel) 則直言目前「看不到再度降息的理由」，並警告美國貿易關稅將推升通膨壓力。她同時表示，在多重衝擊的環境下，通膨不可能始終精準維持在 2%，適度偏離在可容忍範圍內。

市場目前普遍認為，12 月降息的機率僅約四分之一，但至明年春季則超過五成，顯示對 2025 年底或 2026 年初可能再度降息的討論仍未消散。牛津經濟研究院分析師法比亞尼 (Riccardo Marcelli Fabiani) 指出，隨著國際能源價格走低與歐元升值，能源通膨將維持負值，進口成本也將減輕，未來數據可能再度推動寬鬆辯論。

《彭博》經濟學家 David Powell 認為，雖然整體通膨略升，核心通膨持穩，但服務價格已出現放緩，預料隨著薪資成長進一步降溫，年底可能出現再度降息，以因應美國關稅對歐元區經濟的衝擊。