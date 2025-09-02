鉅亨網編譯段智恆 2025-09-02 19:40

‌



美國公債殖利率周二 (2 日) 大幅走高，主因法院裁定川普政府多項關稅非法，帶來政府可能必須退還已收關稅的前景，市場憂慮這將進一步加劇本就緊繃的美國財政狀況。

美債殖利率全面飆升 關稅退款風險掀市場巨浪(圖：REUTERS/TPG)

基準 10 年期美債殖利率上升逾 6 個基點，報 4.287%；30 年期公債殖利率攀升超過 6 個基點，至 4.978%；2 年期殖利率也漲近 3 個基點至 3.652%。殖利率與債券價格走勢相反，一個基點等於 0.01%。

‌



歐洲公債利率同樣大幅躍升，德國、法國與荷蘭的 30 年期殖利率都觸及 2011 年以來新高，英國 30 年期金邊債殖利率更創下 1998 年以來最高。德意志銀行指出，這反映歐洲市場面臨新的財政與政治壓力。

焦點再度落在川普政府推行的關稅政策上。美國聯邦上訴法院上周五 (29 日) 以 7 比 4 裁定，多數全球關稅違反憲法，理由是憲法賦予國會專屬權力才可徵收關稅與稅收。法院強調，這些屬於國會核心職權，行政部門無權片面施加。不過，關稅措施目前仍維持有效。川普隨後回應，批評這是「高度政治化」的判決，並表明將向最高法院上訴。

川普在任內的關稅措施原本引發通膨疑慮，曾推升美債殖利率，但隨後市場逐漸將其視為財政補充來源。根據稅收基金會 (Tax Foundation)，2025 年這些關稅預計可為美國帶來 1,721 億美元收入，有助於因應不斷擴大的財政赤字。若法院判決最終維持，代表已收取的關稅恐須退還，市場推測財政部將被迫加大公債發行規模，勢必推升殖利率。

Raymond James 分析師 Ed Mills 在報告中指出，「若現有關稅必須退款，將可能引發美國財政部大幅增發公債並推高殖利率」。

另一方面，殖利率攀升也部分受到海外債市走勢帶動。Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 分析，歐洲經濟體正面臨新一波主權風險，特別是英國與法國，在財政脆弱、政治不穩與債市信心下滑的背景下格外脆弱。