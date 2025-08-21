鉅亨網編譯段智恆 2025-08-21 23:00

《路透》周四 (21 日) 報導，國際信評機構標普全球評等 (S&P Global Ratings) 日前宣布，維持美國「AA+」主權信用評級不變，展望仍為「穩定」。不過，標普指出，美國總統川普推動的關稅政策雖短期內帶來可觀的關稅收入，有助抵消新稅改與大規模支出計畫所造成的財政壓力，但其長期經濟效果仍充滿不確定性，將成為影響美國評級走向的關鍵因素。

標普維持美國AA+信評不降 但點名財政是「最大隱憂」(圖：REUTERS/TPG)

標普首席美國分析師 Lisa Schineller 在接受《路透》專訪時表示，未來幾年評等走向將取決於華府如何執行財政與貿易政策。「關鍵在於：預算法案如何落實、關稅收入能否如預期入帳，以及兩者對經濟成長與投資的綜合影響，最終會反映在財政結果上，這將是我們關注的核心。」

外界普遍認為，川普上月簽署的減稅與支出法案，未來十年可能使美國債務額外增加 3.3 兆美元。共和黨則主張，若能延長並擴大 2017 年稅改中的減稅措施，並不會推升債務水準。

Schineller 表示，標普在評估美國信用時，通常關注三至四年的財政前景。她坦言，這次稅改與支出法案本身不太可能縮小財政赤字，但在這段期間，關稅收入將在某種程度上抵銷赤字擴大的衝擊，「這是一項潛在的重要緩衝。」

根據耶魯大學預算實驗室 (The Budget Lab at Yale) 估算，美國的平均有效關稅率已從今年初的 2.4% 飆升至目前的 18.6%，反映政策的劇烈變化。美國財政部數據顯示，7 月份關稅收入增加了 210 億美元，但同月的聯邦預算赤字卻仍年增近 20%，達到 2,910 億美元。全國債務更在上周突破歷史新高的 37 兆美元。

標普是 2011 年首度將美國評級從最高級 AAA 下調的機構。近年來，其他同業也出現動作：穆迪 (Moody’s) 於今年 5 月將美國信評下調一級，理由是債務不斷上升，使美國失去最後一家 AAA 評級；惠譽 (Fitch) 則在 2023 年調降美國評等，原因同樣是財政惡化與屢次逼近債務上限談判期限。