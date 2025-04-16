川普態度180度大逆轉，市場短暫狂歡但已不買帳

鉅亨研報 2025-04-16 12:35

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上週三金融市場迎來了史詩級大反彈，生效 13 個小時後，川普宣布對數十個國暫停徵收 90 天關稅，引發歷史性市場反彈，標普 500 指數 收盤上漲 9.5%，納斯達克指數上漲 12.2%，創下 2001 年 1 月 3 日以來的最大單日漲幅，也是有記錄以來的第二大單日漲幅。道瓊指數升近三千點，創 2020 年 3 月以來最大單日昇幅。但是周四美股市場攜手美元再度回吐，因為市場對於川普政策的反覆無常心存警惕。

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具體來看，美國將暫時降低剛對數十個國家徵收的高額關稅，但把對華進口商品的關稅從午夜生效的 104% 提高到 125%，同時對幾乎所有美國進口產品徵收 10% 的統一關稅仍將有效。此前美國金融市場經歷了新冠疫情初期以來最劇烈的波動，這場動盪導致股市蒸發數萬億美元。

自今年 1 月重返白宮以來，川普多次威脅要對貿易夥伴採取一系列懲罰措施，但最終在最後一刻撤銷了其中一部分。這種時斷時續的政策讓世界各國領導人感到困惑，也讓企業主管感到不安。他們表示，這種不確定性使得市場狀況難以預測。

本輪市場由於美國關稅引發的大動盪中，黃金先前跟隨市場連跌的走勢在部分投資者看來似乎 “出人意料”，因為黃金從上週五曾一度連跌了三天（累計下跌 5%），和美股市場的跌勢幾乎呈現同步。在多年來最嚴重的市場拋售之一中，傳統的避險資產似乎表現平平，促使投資者尋求新的保護。

就在川普最新的關稅戰將全球貿易推向未知領域之際，金融市場也在努力尋找關於通常在危機期間保護投資者的資產所扮演角色的答案。美國國債的拋售是這次人們對曾經備受追捧的避險資產失去信心的最明顯例子，美國主權債務突然承壓，人們越來越擔心收益率上升可能會刺激借款買家拋售，從而導致惡性循環。

而回歸到傳統的避險資產黃金上來，今年，黃金價格連續創下歷史新高，原本已成為擁擠的交易。本輪市場大震中金價一度跟隨下跌，部分是由於投資者拋售黃金以彌補他們在更廣泛的市場崩潰中的損失，如同去年 8 月份日元套利交易引發全球市場震盪一樣，當時的黃金也因為同樣的原因而回落。

儘管金價短線調整，但也很快就從近四周的低點回升，週三創下 2023 年 10 月以來的最佳單日漲幅後，週四和周五連續創下新的記錄新高位，今年迄今仍上漲了 20% 左右，足以再次吸引投資者信心。且即便關稅暫停，但投資人認為長期關稅計畫的不確定性依然存在，由於擔心關稅的影響，企業投資和家庭支出正在放緩。路透社 / 益普索的一項調查發現，四分之三的美國人預計未來幾個月物價會上漲。

隨著貿易緊張局勢和美國降息前景增強了其吸引力，黃金長線看漲的格局只會有增無減。美元已經顯示出川普關稅戰將美國變成一個日益孤立的經濟體的風險，更多資金從美國流出且美元信心弱化的情況下，更多的避險將繼續轉化為黃金的買盤，金價短線 3300 美元新高目標在望。