波動性跟著市場起落衝高，恐慌情緒考驗投資者神經

鉅亨研報 2025-03-31 15:38

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隨著美股的起起落落，過去幾週金融市場波動性再次上升，芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 備受關注。由於擔心白宮關稅政策將如何影響美國經濟成長和通膨，在上周一反彈前，標普 500 指數已從歷史高點下跌近 8%，VIX 指數在過去四周內徘徊在 10 年平均水平之上，在過去一個月內幾乎翻了一番，上周初三個月的 VIX 指數一度升至 8 月以來的最高水平，反映出市場不確定性加劇。

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什麼是 VIX 指數？

VIX 指數經常被稱為華爾街的「恐慌指數」，因為它根據標準普爾 500 期權定價來衡量未來 30 天的預期市場波動。它的變化直接和市場的不安情緒掛鉤，通常當 VIX 上升時，標普 500 指數和大盤股票往往會下跌，因為投資者避險情緒上升，資金會從股票市場轉向避險資產，如黃金和美國國債等傳統避險工具。

此外，當 VIX 上升時，也會促使投資者關注外匯市場的波動，特別是那些與美元（USD）相關的貨幣對，如美元 / 日圓（USD/JPY），這些貨幣對在市場不確定性增大時經常出現更大的波動。而當 VIX 下跌時，市場通常會反彈，這可能促使投資者重新進入股票市場，特別是那些成長型股票，並增加在科技股等高風險投資的投資比例。

對於短期交易者來說，VIX 是至關重要的風險指標。外匯交易和黃金交易等市場的波動往往會與 VIX 指數密切相關，交易者可以利用 VIX 的變化來判斷市場情緒，並調整自己的投資策略。

為何市場波動加劇？

近期的上漲是在一系列地緣政治和經濟擔憂之後出現的，其中最引人注目的是川普總統再次發出關稅威脅，以及對美國經濟放緩的普遍擔憂。這一點在上週聯準會決議的聲明中也得到了體現，主席鮑威爾明確表示，他們將等待川普政府的政策明朗化，不會急於採取行動。

摩根大通的分析師將這種波動性的抑制歸因於散戶投資者 “逢低買入” 的意願，這為股市提供了 “持久的支持”，被動股票投資相對於“主動” 管理的崛起，以及投資者和企業資產負債表的強勁。

不過，儘管金融市場波動性逐漸上升，但對比之前，波動性仍遠低於以往市場危機時的水平，甚至低於 2023 年美國地區銀行恐慌或去年 8 月日本的日元套利交易衝擊等近期事件的水平，且股票市場目前尚無出現熊市的跡象。

只不過尋求川普或聯準會支持的投資者可能不得不面對更深層的拋售。因為低於趨勢水平的經濟成長不太可能支撐當前的股票估值，因此目前正在進行的重新定價和日益增長的關稅疲勞只會加劇這種疲憊，所以美國股市的反彈可能短暫且脆弱。

如何透過 VIX 指數進行交易：

VIX 指數通常與股市呈負相關。當市場預期波動性增加時，VIX 指數上升，通常伴隨著股市下跌；反之，VIX 指數下降時，股市往往會上漲。因此，可以透過監控 VIX 指數的變化來預測市場的波動方向，當 VIX 指數上升時，貴金屬往往會受到青睞，從而黄金價格被推高。

利用 VIX 指數進行避險：當 VIX 指數處於低點時，有些情況下，可能表示市場過於樂觀，波動性可能增加。此時，分析師可以建議投資人購買看跌期權或 VIX 期貨作為對沖，以保護投資組合免受潛在的市場下跌影響。

結合其他市場指標：雖然 VIX 指數是重要的市場情緒指標，但需要結合其他技術指標和基本面分析來做出更全面的交易決策。例如，結合宏觀經濟數據、公司財報、市場趨勢等，可以更準確地判斷市場波動的可能性與方向。

風險管理：交易市場波動性具有高風險，因此必須嚴格管理風險。設定停損點、合理分配資金、避免過度槓桿是控制風險的關鍵策略。