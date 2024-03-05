Pepperstone交易者每週策略手冊：記錄是用來打破的

鉅亨研報 2024-03-05 10:47

上週市場平靜開局過後，週五美國交易時段看到風險重新活躍。美國 ISM 製造業指數疲軟，僅為 47.8，其中新訂單和就業子組成部分尤其引人注目。同時，聯準會成員 Lorie Logan 和 Chris Waller 的評論促使美國國債的強勁反彈，市場預期在 2024 年將進一步降息。

結果是 US500、US30 和 NAS100 創下新的歷史高點，同時 US2000 指數有望實現對其更長期範圍的高點的關鍵突破。美股新高支撐了 ASX200、JPN225、EU Stoxx 和 GER40 指數的新高。黃金也受到客戶的極大關注，上漲了 1.9%，創下新的收盤高點，類似的暴漲也出現在我們提供的許多山寨幣產品中（尤其是比特幣現金）。

讓我們看看這種感覺良好的因素能否持續下去，但我覺得有趣的是，儘管看到美國數據不佳，股票和風險資產仍然上漲——很容易認為數據疲軟會增加經濟放緩風險，可能引發避險情緒。因此，雖然我們也可以指向聯準會的言論，但在這種情況下，糟糕的經濟數據似乎對風險資產有利，其中最重要的因素是降息預期的增加。

也讓我們來看看，市場是否會對美國 ISM 服務業指數和各種勞動力市場數據產生相同的反應，因為這些將是本週關鍵的跨資產驅動因素。鮑威爾對國會的證詞也將受到交易者關注，我們知道他如果想要影響市場定價，那是可以做到的。

歐洲央行和加拿大央行會議以及中國全國人民代表大會將受到密切關注，但將次於美國數據。

祝各位好運。

本週的重要活動風險：

本週市場的關鍵風險事件——中國全國人大會議、歐洲央行會議、Jay Powell 向國會作證、美國非農業就業數據。

週一

瑞士 CPI（18:30 AEDT）- 市場預期瑞士廣義 CPI 年年成長將從 1.3% 降至 1.1%，核心 CPI 將從 1.2% 降至 1%。瑞郎利率互換市場定價瑞士國家銀行（SNB）在 3 月 21 日的會議上降息 25 個基點的機率為 70%，因此，比預期疲軟的 CPI 數據可能使市場定價的機率上升至約 90% ，顯示 SNB 可能在政策寬鬆方面引領 G10 主要央行的步伐。對沖基金可能會進而一致看空瑞士法郎。如果 CPI 數據不如預期，XAUCHF 或將大幅增加。

週二

美國 ISM 服務業指數（週三 02:00 AEDT）- 市場預計服務業指數將從 53.4 下降至 53.0。鑑於上週 ISM 製造業數據發布後風險資產（股票、信貸）和黃金的走勢，這數據可能會引發市場波動。如果數據低於 51.0，將會被視為驚喜，並推動 XAUUSD 進一步上漲。市場將特別關注調查中的新訂單和失業率組成部分。

日本（2 月）東京 CPI（10:30 AEDT）- 市場預計日本廣義 CPI 年同比增長將從 1.6% 上升至 2.5%，除食品和能源外的 CPI 預計將保持在 3.1% 不變。繼上週日本全國 CPI 數據的上行驚喜和 2 年期日本國債殖利率上升至 0.19%（自 2011 年 5 月以來的最高水準）後，市場將密切關注此數據。如果出現上行驚喜，可能會引發日圓的空頭回補。

日本中央線長上田將在金融科技高峰會上發表演說（15:00 AEDT）- 上週在 G20 會議上發表被認為是鴿派的言論後，我們將看到植田是否會在這個論壇上改變立場。

“超級星期二” - 這是初選日曆中最重要的一天，約有 15 個州將投票選出他們支持的總統候選人。考慮到川普在南卡羅來納州的表現，他似乎已經鎖定了共和黨的提名，因此很難將超級星期二視為一個市場事件。

國第十四屆全國人民代表大中會 - 市場將了解政府對 2024 年經濟目標，以及 GDP、通貨膨脹、失業率和赤字目標的設定。我們應該看到官方的成長目標是 “5% 左右”，但他們也可能設定更高的目標。

週三

美國 JOLTS 職缺報告（週四 02:00 AEDT）- 市場預計職缺數將從 902.6 萬下降至 889 萬。持有股票和黃金多頭部位以及持有美元空頭部位的交易者希望看到與共識預期相比較弱的數據。

澳洲第四季 GDP（11:30 AEDT）- 市場預期第四季 GDP 季比成長 0.3%，年年成長從 2.1% 下降至 1.4%，但隨著我們得知部分數據（庫存、公司利潤、淨出口占 GDP 的比例） ，預期可能會有所調整。我認為這不太可能對澳元產生很大影響，因此對於在此數據點上持有澳元頭寸不必太擔心。

英國財政預算報告（23:30 AEDT / 當地時間 12:30）- Rishi Sunak 需要 Jeremy Hunt 從帽子裡變出一隻兔子，為英國大選注入選民動力，但人們懷疑這個預算是否會影響投票意向並對英國債券市場產生影響，進而影響英鎊？最近的媒體通報表明，預算中出現重大財政刺激的可能性已經降低。請參閱我的同事 Michael Brown 對此事件的預覽 -

加拿大央行會議（週四 01:45 AEDT）- 加拿大央行不會在政策上做出調整，幾乎肯定會將利率維持在 5%。考慮到去年 12 月 GDP 的下行驚喜（年成長 1.1%）和 1 月 CPI 數據（為 2.9%），我們可能會得到未來寬鬆政策更強的指引。截至今年 12 月，加拿大利率互換市場定價削減 85 個基點（或相當於三次 25 個基點的降息），因此，加元的走勢將隨著交易者基於這一定價而調整對央行聲明語氣的解讀而變化。

週四

聯準會主席鮑威爾向國會作證（週五 02:00 AEDT）- 市場將高度關注鮑威爾的證詞，大多數人認為他會提供一個關於經濟風險和政策的平衡 / 中性觀點 - 這是他在 3 月 20 日美聯儲會議之前最後一次正式發言的場合，在此次會議中，有些人擔心可能會出現鷹派轉向的風險。

中國貿易數據（無固定時間）- 由於沒有固定的發佈時間，因此難以針對此數據作出反應 - 市場預計出口將成長 3%，進口將成長 1.5%。進口數據增加可能會提振 AUD、NZD 和 CLP 等貨幣。

日本勞動現金收入（10:30 AEDT）- 在我們期待日本的春季工資談判之際，市場預計現金收入將增長 1.3%，這意味著實際工資將下降 1.4%。

墨西哥 CPI（23:00 AEDT）- 市場預期廣義 CPI 將從 4.88% 下降至 4.43%，核心 CPI 將從 4.76% 下降為 4.62%。鑑於最近的經濟情況，3 月 21 日的墨西哥央行會議可能會降息 25 個基點，CPI 數據可能會加強這種預期。相反，如果出現上行驚喜，可能會導致 USDMXN 突破 16.9924 的支撐位，並提供更大的下行動能至 16.8000。

歐洲央行會議（週五 00:15 AEDT）- 預計歐洲央行直到 6 月才會放鬆政策，因此聲明和 Christine Lagarde 的演講很可能會反映市場的中心觀點。本次會議上，歐洲央行開啟 4 月降息大門的門檻似乎較高，拉加德的評論可能會指出在他們放鬆政策之前需要「幾個月的數據」。歐洲央行最新的經濟預測雖然可能會下調，但仍不足以顯示經濟正常化的迫切性增加。除非歐洲央行出現重大意外，否則我認為本週 EURUSD 將在 1.0920 至 1.0760 的區間內波動。

週五

美國非農就業報告（週六 00:30 AEDT）- 市場預計 1 月報告中井噴式的數據將有所回落，共識預期為新增 20 萬個工作機會。預計失業率將維持在 3.7%，平均每小時工資年增將從 4.5% 下降到 4.3%。非農就業報告是本週的重要事件風險，但不容易制定明確的策略 - 人們懷疑失業率上升是否會提振風險資產，因為降息預期增加使得債券收益率下降，或者交易者考慮到這個結果對經濟狀況的負面暗示，是否促使風險規避行為。美元將提供對數據審查的最清晰的解讀。

加拿大就業報告（週六 00:30 AEDT）- 市場預計新增 2 萬個工作崗位，失業率上漲至 5.8%。

國際婦女節

週六

中國 CPI/PPI（12:30 AEDT）- 市場預計 CPI 將成長 0.2%，這將標誌著消費者價格（月環比）連續四個月下降後的首次正讀數。預計 PPI 為 - 2.6%。交易者關注的問題是這是否會對中國資產或其代理（AUD、NZD、CLP 等）造成任何跳空風險 - 我認為不會。

美國企業營收 – Target、Marvell Technology、Costco、Broadcom