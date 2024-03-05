〈紐約匯市〉重要政經大事本周登場 美元小跌 比特幣衝破6.7萬美元

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-05 05:54

美元兌歐元周一 (4 日) 下跌。市場本周迎來英國預算案、歐洲央行 (ECB) 會議、美國非農就業數據以及中美重要政治大事等消息。與此同時，比特幣繼續攀高，盤中突破 67,000 美元關卡。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.04%，報 103.82。

在本周一系列可能影響市場走勢的事件之前，投資人迴避較大的定向押注，因此多數主要貨幣均保持在近期的交易區間附近。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 說：「本周出現大量新資訊之前，匯市再次表現謹慎。沒有人願意因為任何意外而遭受打擊，所以若本周前半周的資金流動沒有保持平淡，我會感到很驚訝。」

美國方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 預計周三 (6 日) 和周四 (7 日) 連續兩天赴美國國會作證。非農就業報告定於周五 (8 日) 出爐，市場預估，繼 1 月就業人口激增 35.3 萬人後，2 月就業將繼續穩健成長，估新增 20 萬人。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 資深貨幣分析師 Lee Hardman 表示：「非農就業可能成為更大的驅動因素，因為鮑爾可能對當前的降息定價感到滿意。若上月非農再度強勁，則可能影響市場對 Fed 政策的預期。」

目前市場定價反映 Fed 於 6 月首次降息、全年降息三到四次的預期，與 Fed 在 12 月發布的預測相差不遠。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一表示，鑑於經濟和就業市場蓬勃，Fed 沒有降息的迫切壓力。

儘管如此，部分市場參與者認為，美元近期的升勢意味著未來進一步上漲的空間有限。今年迄今，美元指數已漲約 2.4%。

Monex 外匯交易員 Helen Given 說：「事實上，美元兌大多數 G10 貨幣已經沒有進一步上漲的空間了。來自歐洲和英國的許多負面經濟消息已經被市場消化，來自美國的正面消息亦然。」

本周的重要大事還有「超級星期二」(Super Tuesday)，這是美國總統初選最重要的一天。

英國周三公布最新預算案之前，英鎊升近 0.3% 至 1.2690 美元。英國財政大臣亨特 (Jeremy Hunt) 試圖抑制有關大幅減稅的臆測。

歐元漲近 0.2% 至 1.0857 美元。歐洲央行將於本周召開利率會議，多數 ECB 決策官員對於盡快降息抱持謹慎看法。

瑞士周一公布 2 月通膨率為 1.2%，略高於預期，但仍低於 1 月以及央行的目標區間 0%-2%。消息公布後，瑞士法郎兌美元匯價短暫上揚，隨後回吐升幅。截稿前，瑞士法郎兌美元下跌 0.17%，至 0.8848 瑞郎兌 1 美元。

澳幣下跌 0.2% 至 0.6508 美元，市場正在等待澳洲公布國內生產毛額 (GDP) 數據，以及周二召開的中國年度人大會議。考量到澳洲和中國經濟之間的密切聯繫，澳幣料將受到中國人大會議影響，市場預期中國當局將在本次會議公布最新 GDP 目標，同時宣布溫和的經濟刺激措施。

市場也關注比特幣走勢。在經過平靜的周末後，比特幣再度升至 65,000 美元上方，續登逾兩年高點。截稿前，比特幣上漲 7.4% 至 67,429 美元，朝向兩年多前創下的歷史新高邁進。

Dow Jones Market Data 指出，比特幣在 2021 年 11 月達到 68,990.90 美元的歷史高位。

截至台灣時間周二 (5 日) 約 6:00 價格: