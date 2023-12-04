金融盛事啟幕，璀璨金融之約：BCR閃耀2023台北國際金融盛會，共繪全球財富新圖景！

2023 年 11 月 24 日至 26 日，BCR 團隊應邀蒞臨美麗的寶島台灣，參與了第二屆「台北國際金融博覽會」。

這次為期 3 天的台北國際金融博覽會被譽為台灣金融領域史上規模最大的盛事，吸引了來自 100 多家國內外領先金融券商和銀行機構，總計 10 萬名觀展人士。博覽會以積極響應政府金融政策、關注永續發展、對接市場投資趨勢為主旨，致力於實現自主財富的美好愿景。

在全球化和永續發展的大趨勢下，BCR 一直堅持的公司理念與此次博覽會的宗旨不謀而合。作為一家經驗豐富的國際化券商，BCR 在金融領域擁有超過 16 年的經驗。我們深感榮幸受邀參與此次盛會，並堅信 “永續發展” 理念的重要性。期待可以借本次機會與台灣本地金融券商及全球金融行業領袖共同探討，相互學習。

博覽會更特別邀請了賴清德先生擔任開幕儀式主持，為整個活動注入更加崇高的使命感。BCR 在未來將積極參與各項活動，與業界精英交流合作，共同推動金融行業的繁榮與創新。期望通過此次博覽會，為金融行業的可持續發展貢獻一份力量，共同譜寫金融領域的新篇章。

全球金融展望 - 安全、永續

在本次金博會期間，BCR 專業熱情的團隊向投資者們分享了在金融市場的豐富經驗，解答了初入金融領域者的疑問，並深入分析了國際金融趨勢。我們希望通過這次活動，幫助台灣投資者們更安全、迅速準確地抓住機遇。同時，我們也積極響應賴清德先生在開幕式中提及的 “金融全球化” 理念，真正實現隨時隨地的安全交易，為財富自由打下堅實基礎。

金融全球化，也更在地化！

台北國際金融博覽會以響應政府金融創新、關心永續發展、對接市場投資趨勢、打造財富自由願景為初衷。通過多元化的互動參與，喚起全民理財意識，提供民眾正向投資理財觀念與金融知識，成為民眾打造美好生活的幸福起點。

本次 BCR 專業的團隊攜帶著充沛的誠意蒞臨寶島台灣，深切感受到了台灣熱情的招待！我們的展位也在這三天一直熙熙攘攘，人流如潮。衷心感謝每一位對 BCR 的支持和鼓勵，期盼與大家在未來再次共襄盛舉，共同迎接新的巔峰！

BCR 十六年永續承諾，帶您安全交易全球金融市場!