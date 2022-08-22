南韓8月前20天出口年增3.9% 半導體年減7.5%

南韓 8 月前 20 天出口年增 3.9% 至 334.24 億美元，其中，半導體出口年減 7.5%。南韓本月份的半導體輸出如果遜於去年同期，南韓半導體出口的年增率，將是時隔 26 個月後首度下滑。

南韓關稅廳周一 (22 日) 宣布，2022 年 8 月前 20 天的進出口數據。其中，出口年增 3.9% 至 334.24 億美元，進口年增 22.1% 至 436.41 億美元，出現 102.17 億美元的貿易逆差，進口增加幅度連續 14 個月高於出口增加幅度。

出口方面，依品項來看，半導體年減 7.5%，電腦周邊設備年減 32.8%，無線通訊設備年減 24.6%，精密儀器年減 1.3%，鋼鐵製品年減 0.5%；另一方面，石油製品年增 109.3%，乘用車年增 22%，船舶年增 15.4%，汽車零組件年增 8.9%，家電年增 15%。南韓 2022 年 8 月的半導體輸出如果遜於去年同期，南韓半導體出口的年增率、將出現時隔 26 個月的首度下滑。

以出口目的地來看，出口至中國年減 11.2%，出口至香港年減 45%，出口至日本年減 6.3%；另一方面， 出口至美國年增 0.8%，出口至歐盟年增 19.8%，出口至越南年增 2.2%，出口至新加坡年增 115.7%。

進口方面，依品項來看，半導體年增 24.1%，原油年增 54.1%，煤炭年增 143.4%，天然氣年增 80.4%，乘用車年增 44.3%；其中，三大能源 (原油、煤炭、天然氣) 的進口額年增 71%。

以進口國來看，自中國進口年增 14.2%，自美國進口年增 18.8%，自沙烏地阿拉伯進口年增 99.2%；另一方面，自俄羅斯進口年減 39.2%，自歐盟進口年減 2%，自日本進口年減 1.7%。

南韓 2022 年 8 月前 20 天的貿易逆差為 102.17 億美元，逆差規模不僅比去年同期的 35.79 億美元逆差要高出許多，也從 2022 年 8 月前 10 天的 76.77 億美元逆差、出現進一步的擴大。如果南韓本月份的全月貿易收支出現逆差，將是近 14 年來首度出現連續 5 個月的逆差。

另外南韓與中國之間的貿易，在 8 月份到 20 日為止已出現 6.67 億美元逆差，這樣的趨勢如果持續下去，將出現連續 4 個月的貿易逆差，也是韓、中 1992 年 8 月建交以來首見。