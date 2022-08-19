南韓將積極在IPEF爭取國家利益 並強化與中國經濟合作

南韓經濟副總理和企劃財政部長秋慶鎬周五 (19 日) 表示，美國主導的「印太經濟架構」(IPEF)，可望在 9 月啟動談判。他強調南韓屆時將積極爭取國家利益，另外在韓、中建交 30 周年之際，南韓也將透過高階會談，強化中韓經濟合作。

據《韓聯社》報導，秋慶鎬周五於南韓中央政府首爾辦公大樓，在主持對外經濟部長會議時，作出上述表示。

秋慶鎬指出，IPEF 是一個共商貿易、供應鏈和脫碳等議題的全新經濟秩序和規範平台，南韓有必要在制定規則的初期階段積極發聲，以使其符合國家利益，有必要於多個層面同時建構合作網路，以因應供應鏈的區域化。南韓政府考量到這點，將主動參與貿易、供應鏈、綠色經濟和公平經濟等四大範疇的談判作業。

此外，秋慶鎬也提到南韓政府未來將進一步強化與中國之間的經貿合作，日前舉行的韓、中外長會談，也為兩國間的合作注入動能。還有在 8 月 24 日將迎來韓中建交 30 周年，有必要基於相互尊重的精神，來深化對中經濟合作。

秋慶鎬表示，南韓政府將透過經貿部門的高層級會談，來與中方商討多個領域的合作方案。內容將涵蓋文化、氣候變化和衛生等共同議題，其他還有宏觀經濟政策、供應鏈合作、經貿事務，以及解決南韓企業在中國所面臨的困難等。