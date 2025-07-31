鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-31 02:11

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美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (31 日) 結束為期兩天的政策會議後，決議將基準利率維持在 4.25%-4.50% 區間不變，這是連續第五次會議維持利率不變。

Fed 7月聲明全文。(圖:Shutterstock)

7 月決策聲明全文

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儘管淨出口波動仍持續影響數據表現，近期指標顯示，今年上半年經濟活動成長有所趨緩。失業率維持在低檔，就業市場狀況仍然穩固。通膨水準則仍略高。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 致力於在長期實現充分就業與 2% 通膨目標。儘管對經濟前景的不確定性仍處於高檔。委員會持續關注其雙重任務兩端所面臨的風險。

為支持既定目標，委員會決議維持聯邦資金利率目標區間在 4.25% 至 4.50% 不變。在評估是否進一步調整利率目標區間的程度與時機時，委員會將審慎考量最新數據、經濟前景變化與風險平衡。委員會也將持續縮減美國公債、機構債券與機構抵押擔保證券 (MBS) 部位。委員會堅定致力於支持充分就業，並讓通膨回到 2% 的目標。

在評估貨幣政策適當立場時，委員會將持續關注最新資訊對經濟前景的影響。若未來出現可能阻礙實現政策目標的風險，委員會準備適時調整貨幣政策立場。委員會的判斷將涵蓋廣泛資訊，包括：就業市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融與國際發展動態。

投票結果： 本次貨幣政策決議由以下委員投票通過：主席鮑爾 (Jerome H. Powell)、副主席威廉斯 (John C. Williams)、巴爾 (Michael S. Barr)、柯林斯 (Susan M. Collins)、庫克 (Lisa D. Cook)、古爾斯比 (Austan D. Goolsbee)、傑佛森 (Philip N. Jefferson)、穆薩林 (Alberto G. Musalem) 與施密德 (Jeffrey R. Schmid)。

投票反對此決議的委員為：鮑曼 (Michelle W. Bowman) 與華勒 (Christopher J. Waller)，兩人偏好在本次會議將聯邦資金利率目標區間下調 1/4 個百分點。