鉅亨網編譯段智恆 2025-07-30 20:22

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美國總統川普周三 (30 日) 再度在社群平台 Truth Social 發文，重申 8 月 1 日啟動「對等關稅」的期限不會延後，並點名印度關稅過高、與俄羅斯能源與軍事往來密切，宣布將自 8 月 1 日起對印度課徵 25% 關稅及額外懲罰費用。他並直言，美國與印度存在「龐大貿易逆差」。

川普重申8/1關稅期限不延長 點名印度將受加徵關稅(圖：REUTERS/TPG)

川普寫道：「8 月 1 日的期限就是 8 月 1 日的期限——這一立場堅定不變，不會延長。對美國而言將是重要的一天！」他強調，美國長年與印度「存在巨額貿易逆差」。

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圖：川普 Truth Social

圖：川普 Truth Social

川普指控，雖然印度是美國的友邦，但多年來雙邊貿易有限，主因印度關稅居全球前段班，且擁有最繁瑣的非關稅貿易壁壘。他同時批評，印度長期向俄羅斯採購軍備，並與中國同為俄羅斯最大能源買家之一，「在各界都希望俄羅斯停止烏克蘭殺戮之際，這些行為並不妥當」。

圖：川普 Truth Social

此外，川普近期已向逾 20 位外國領袖寄出關稅函件，列明 8 月起適用的新關稅稅率，多數接近他在 4 月初宣布的水準，但部分國家被加碼。巴西的稅率由原先的 10% 提高至 50%，川普在信中批評該國對前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 的待遇。加拿大與墨西哥則分別面臨 35% 和 30% 的關稅。

川普在 4 月曾宣布對全球大部分地區商品課徵 10% 基準稅率，並對數十國額外徵收最高達 50% 的關稅，引發市場恐慌與各國領袖關切，之後暫緩高稅率 90 天，將重啟時間推遲至 8 月 1 日。他近日再度暗示，可能將基準稅率上調至 15% 至 20%。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則表示，新關稅的實施仍取決於與美國的談判進展，並稱「即便這些關稅持續幾天到幾週，只要各國展現善意談判，並非世界末日」。部分國家如日本與歐盟已在期限前與美國達成初步貿易協議，換取較低稅率。

此舉顯示川普在貿易政策上的強硬立場，市場正緊盯 8 月 1 日關稅重啟，憂心全球貿易緊張情勢加劇。