南韓將參加9月初美國主導「Chip 4」籌備會議

南韓外交部長周四 (18 日) 證實，將參與美國主導、包含台灣和日本的晶片四方聯盟 (Chip 4) 預定 9 月初舉行的盟友籌備會議，試圖在美中半導體競爭中取得平衡。

拜登政府希望結合美國無晶圓廠、台韓晶圓代工廠、日本半導體材料廠，打造半導體供應鏈並制衡中國野心。美國希望台、日、韓在 8 月底前回應參與意願，南韓政府擔憂中國報復影響晶片出口，未表達明確意向。

中國是南韓最大貿易夥伴，美國則掌握設備等晶片製造的關鍵，這兩個國家都有南韓晶片商的大客戶。

南韓外交部長朴振周四僅透露將出席這場會議，但未說明將討論哪些議題。

韓開出參與條件

韓媒本月初曾報導，這場籌備會議可能會討論具體的議程、參與方式、參與程度等。南韓政府計劃以符合國家最大利益的立場發言，並主張該組織的性質為資訊和技術交流，而非產業合作。

一名官員說：「要讓北京相信，這個組織不是又一個孤立中國的技術安全聯盟，而是為了提升跨國晶片業的綜效。」

據悉，南韓將開出條件，包括「不能對中國實施出口限制」，以及說明四個成員國都尊重「一中」政策。

NH Investment & Securities 分析師 Doh Hyun-woo 研判，南韓加入美國發起的 Chip 4 有利有弊。

南韓對加入 Chip 4 態度謹慎。(圖: AFP)

他說：「如果南韓加入，三星等韓企將因美國減少對台日企業依賴而從中受益，但從不利的角度來看，該聯盟的長期目標是加強美國的製造能力，因此，韓企競爭對手美光和英特爾可能強化生產能力和技術能力，並引起中國忌憚，而對韓企實施制裁。」

大韓商工會議所 (KCCI) 日前公布對南韓 300 家出口商的調查結果，53% 受訪者支持南韓加入 Chip 4，41% 認為應該先觀望，只有 5% 反對加入。

美國總統拜登本月簽署晶片與科學法案，包含撥款 520 億美元獎勵半導體生產及研發，另外為設置晶片廠的企業提供的租稅優惠規模預估達 240 億美元。

中國商務部周四再度對晶片法案表達強烈反對，主張美國已違反國際貿易規則，並強調必要時將採取強而有力的措施，維護自己的合法權益。

南韓出口當中有 29.3% 和中國的零組件和材料有關，對美國的依賴度為 12.9%。此外，南韓對中國、日本、美國半導體中間財的依賴度分別為 27%、20%、8%。