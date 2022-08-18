南韓出口商下半年展望悲觀 憂心「3C風險」

《韓聯社》周四 (18 日) 報導，大韓商工會議所 (KCCI) 近期向南韓的 300 家出口企業實施問卷調查，結果發現在回答企業當中有 64.7% 認為下半年出口將少於上半年，主要理由和「3C 風險」有關。

所謂的「3C 風險」，指的是 China(中國的需求減少)、Components and Commodity Shock(零組件和原物料商品價格上揚的衝擊)，以及 Chain Crisis(供應鏈危機)。

接受 KCCI 問卷調查的 300 家南韓出口企業，在有作出回答的企業當中，64.7% 認為下半年出口將少於上半年，另外有 23% 認為應該不會有太大變化，只有 12.3% 認為下半年出口應該會超越上半年。

預料下半年出口會出現減少的企業當中，有 44.3% 認為最大原因是中國等主要市場需求減少；和中國有生意往來的企業當中，有 72.1% 預料下半年出口將會減少。

實際上，從中國經濟成長率來看，在清零政策影響之下，中國 2022 年第 2 季國內生產毛額 (GDP) 年增 0.4%，比第 1 季的年增 4.8% 遜色不少。

其他原因方面，回答企業當中有 37.6% 認為與零組件和原物料商品價格的上揚有關，有 18.1% 認為和供應鏈危機有關。其中，零組件和原物料商品供給不穩、價格上揚，都加重企業的成本負擔。此外，疫情導致的物流混亂，以及俄烏戰爭走向長期化，也影響供應鏈。

2023 年的出口展望也同樣黯淡，有 66% 認為 2023 年出口將少於 2022 年，只有 15.7% 預估明年出口將優於今年。

KCCI 的國際通商本部長 Lee Sung-woo 表示，企業下半年出口不確定性高，希望南韓政府能有長期性的支援政策，以營造能提升出口活力的環境。