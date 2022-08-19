美元走強打擊亞幣 韓元貶至13年來新低

在美國聯準會有望進一步升息，以遏制通膨的壓力下，美元周五 (19 日) 走強，亞洲新興市場貨幣疲軟，韓元和泰銖是今天最大的輸家，韓元更貶至 13 年來的低點。

韓元周五挫 0.6%，為連續第 4 個交易日下跌。美元兌韓元報 1327.00，突破 7 月 15 日盤中高點 1326.65，並創 2009 年 4 月以來新高。

美元兌韓元走勢

泰銖周五下挫下跌 0.5%，降到近 10 天的低點附近。印尼盾來到 9 天以來的低點，下跌 0.3%。人民幣最多跌 0.4%，至 3 個多月的低點。

美元指數在亞洲早盤上漲至 107.63，本周漲約 2%，在聯準會持續收緊的背景下推動升勢。

印尼央行下周將公布利率決策，市場預期將維持基準利率不變。印尼是亞洲少數尚未開始收緊貨幣政策的央行，主因是通膨還在目標範圍內，而且過去一段期間貨幣升值。自 7 月 21 日觸及兩年多低點後，印尼盾上漲逾 1%。

巴克萊銀行和澳盛集團分析師認為，隨著印尼盾近幾周的回升，央行不會急於收緊。澳盛集團表示，基於過去一個月印尼盾走強及聯準會 8 月不會召開會議，都削弱了印尼央行短期內採取行動的動力。

不過，澳盛分析師補充說，隨著第二季經濟增長加速，數據表明經濟活動依然強勁，通膨上行風險增加，印尼預計會在 9 月會議上升息。

在其他區域貨幣中，馬來西亞令吉、菲律賓披索和印度盧比，兌美元匯率周五基本維持平盤附近。