歐元壓力山大 空頭押注飆至2020年底以來最高

紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon) 數據顯示，在經濟形勢惡化與地緣政治風險升溫之下，投資人對歐元的悲觀情緒已超越 2020 年 10 月時的水準，當時新冠疫情正在肆虐全球。

不同之處在於，當歐元後續伴隨經濟復甦反彈時，空頭最終蒙受損失，但 BNY Mellon 策略師 Daniel Tenengauzer 認為，在當前形勢下，投資人加碼放空歐元似乎是正確的選擇。

BNY Mellon 利用自家資料庫中的遠期和換匯部位，模擬出投資人的立場以及貨幣獲利能力。結果發現，投資人目前正在放空歐元兌其他主要貨幣，包含美元、英鎊和瑞士法郎。

因俄烏戰爭推高能源、食品價格，並加劇地緣政治緊張，歐元今年跌勢慘烈，此外，對經濟增長放緩的擔憂也限制歐洲央行 (ECB) 快速升息的能力，並削弱投資人對歐元資產的興趣。

ECB 睽違 11 年後，終於在上月宣布升息 2 碼。因通膨仍居高不下，德國央行總裁 Joachim Nagel 周五呼籲 ECB 應繼續升息，並警告德國物價增幅恐在未來幾個月超過 10%。

歐元兌美元上月一度貶至 0.9952 美元，為 20 年來首度跌破平價，雖然後續有所反彈，本周跌幅仍超過 2%，持續徘徊在 1 美元上方。與此同時，商品期貨交易數據顯示，槓桿基金仍在建立歐元空頭部位。

儘管如此，Tenengauzer 認為，美元多頭交易的表現將遠遠勝過歐元空頭，而做空南非蘭德、泰銖和人民幣是最賺錢的空頭交易。