鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-31 03:41

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美國總統川普周三 (30 日) 簽署公告 (Proclamation)，宣布自 8 月 1 日起對部分銅產品課徵 50% 關稅，並引用《國防生產法》(Defense Production Act, DPA) 要求部分高品質銅料必須在國內銷售，以強化美國銅精煉與供應鏈能力。此舉是川普政府繼鋼鐵與鋁之後，再次針對關鍵金屬祭出高額關稅。

川普宣布8/1起銅製品課50%關稅！銅價重摔、礦業股下挫(圖：REUTERS/TPG)

白宮資料顯示，新措施將適用於半成品銅及高銅含量製品，但不包括銅礦石、精煉銅 (陰極、陽極等) 與銅廢料。川普同時要求，自今年起美國生產的高品質銅廢料與原料中，25% 須優先銷售於國內市場，該比例將在 2028 年提高至 30%，2029 年則增至 40%，以確保美國銅精煉業可取得低成本投入並擴大產能。

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受消息影響，銅價在紐約盤後一度暴跌 18%，跌幅為 1989 年以來單日最大，隨後部分收復至每磅 5.13 美元左右。美國進口的銅約占需求量的一半，主要來源為智利。分析指出，雖然新關稅未涵蓋原料銅，市場原先擔憂的衝擊部分緩解，但仍可能推高建築、汽車及電子產品等依賴銅材的行業成本。

白宮表示，這項措施是依據《貿易擴張法》(Trade Expansion Act) 第 232 條進行的國安調查後所做決定，旨在「解決貿易失衡並保護國家安全」。同時，若銅製品已被汽車進口關稅涵蓋，將不再疊加新的銅關稅。