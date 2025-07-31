鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-31 02:26

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美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (31 日) 凌晨兩點公布 7 月利率決策聲明，與 6 月聲明相比，這次內容在經濟成長描述與投票結果方面出現重要調整，顯示 Fed 對經濟動能的評估轉趨保守，且內部首次出現政策分歧。

Fed 6月、7月聲明比一比：經濟評估轉趨保守 內部出現政策分歧(圖:Reuters/TPG)

在 7 月聲明中，Fed 將淨出口對數據影響的描述，從 6 月的「已經影響」(have affected) 調整為「持續影響」(continue to affect)，並將經濟活動評估從「以穩健步調持續擴張」(has continued to expand at a solid pace) 大幅調整為「今年上半年成長有所趨緩」(moderated in the first half of the year)，反映決策者對經濟動能放緩的明確關注。

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在不確定性評估方面，Fed 完全刪除了 6 月聲明中「對經濟前景的不確定性有所下降但」(has diminished but) 的表述，僅保留「不確定性仍處於高檔」(remains elevated) 等語句。

最顯著的變化出現在投票結果上。7 月會議首次出現反對票，新增了完整的反對票說明：「投票反對此決議的委員為鮑曼 (Michelle W. Bowman) 與華勒 (Christopher J. Waller)，兩人偏好在本次會議將聯邦資金利率目標區間下調 1/4 個百分點」。同時，庫格勒 (Adriana D. Kugler) 缺席未參與投票，而 6 月聲明中的投贊成票委員名單也有微調。

Fed 在政策前瞻指引部分基本保持不變，持續強調「在評估是否進一步調整利率目標區間的程度與時機時，委員會將審慎考量最新數據、經濟前景變化與風險平衡」，並重申「若未來出現可能阻礙實現政策目標的風險，委員會準備適時調整貨幣政策立場」。此段表述與 6 月版本幾乎一致，顯示決策者仍堅守數據導向、靈活應對的政策原則。

分析人士指出，這些調整代表 Fed 開始承認經濟成長動能確實在放緩，刪除「不確定性下降」的表述也顯示決策者對前景轉趨謹慎，而內部首次出現的反對票暗示部分決策者認為現在就是開始降息的適當時機。

Fed 聲明原文：

6 月：請點我