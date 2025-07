Fed 6月、7月聲明比一比：經濟評估轉趨保守 內部出現政策分歧

在 7 月聲明中,Fed 將淨出口對數據影響的描述,從 6 月的「已經影響」(have affected) 調整為「持續影響」(continue to affect),並將經濟活動評估從「以穩健步調持續擴張」(has continued to expand at a solid pace) 大幅調整為「今年上半年成長有所趨緩」(moderated in the first half of the year),反映決策者對經濟動能放緩的明確關注。