鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-31 03:00

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美國總統川普周三 (30 日) 簽署行政命令，宣布自 8 月 29 日起取消針對低價商品的小額豁免 (de minimis) 關稅優惠，所有價值 800 美元以下的進口包裹將全面課徵關稅，衝擊跨境電商與低價商品直郵模式。

川普取消小額豁免！8/29起低價包裹課稅 Temu與Shein恐受重創(圖：REUTERS/TPG)

白宮聲明指出，該命令將適用於所有貿易夥伴，僅保留部分例外，包括美國旅客可攜帶 200 美元以下的個人物品免稅，以及個人間價值不超過 100 美元的「真實禮品」(Bona Fide Gifts)。

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小額豁免長期以來為跨境網購平台提供便利，特別是中國電商 Temu 與 Shein 等，以免稅直郵模式將低價服飾、家居用品等直接送達美國消費者。白宮強調，此舉旨在關閉「被濫用的重大漏洞」，指控中國企業利用該規則將非法合成類鴉片及其他不安全或低價傾銷商品輸入美國。

這是川普政府最新一波關稅政策轉向。此前，川普上任數日內便宣布暫停中國與香港商品的小額豁免，但因美國郵政署無法即時執行而短暫撤回。不過，聯邦國際貿易法院本週駁回恢復中國商品優惠待遇的請求，為全面擴大課稅鋪路。

白宮數據顯示，受網購熱潮帶動，小額豁免包裹量在本財政年度已激增至 3.09 億件，遠高於去年的 1.15 億件。川普政府批評，該規則除損害美國企業外，還助長毒品與違禁品走私，因低價包裹更不易受到海關檢查。

此舉將加重海外電商直郵成本，市場預期相關業者恐需調漲價格或轉向美國倉儲配送模式，以應對稅負增加。此命令也緊隨 8 月 1 日即將啟動的「對等關稅」時限，突顯川普政府在貿易議題上持續採取強硬立場。

消息傳出後，Temu 母公司中國跨境電商拚多多 (PDD-US) 周三盤中股價挫跌近 2%，每股暫報 113.39 美元。

此次取消小額豁免預料將對跨境電商與消費者價格帶來直接衝擊。由於 Temu、Shein 等低價直郵模式高度依賴免稅優惠，關稅生效後，這些平台勢必面臨成本上升，可能轉嫁給消費者，推升美國市場的低價商品售價。