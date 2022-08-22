岸田文雄確診 目前症狀輕微、已透過遠距執行公務

日本首相岸田文雄昨 (21) 日確診，根據政府周一 公布的消息，目前岸田文雄症狀輕微，已開始透過線上遠距方式執行公務，施政不受影響。

日本內閣官房長官松野博一周一在記者會上表示，岸田文雄周一開始在官邸內執行公務，透過線上遠距方式和首相秘書官們開會。

松野博一強調，岸田文雄在療養期間，同樣可執行日常公務，在因應方面，會盡可能不影響到國家施政。

另外，松野博一提到，考量到首相萬一確診，公邸和官邸都有完善遠距工作環境，目前公務執行狀態大致都按照原定規劃；隨時向首相報告、且從首相方面獲得指示，也不會設臨時職務代理人。

關於岸田文雄的身體狀況，他在昨日有輕微發燒及咳嗽症狀，不過今日已恢復到正常體溫、只剩少許的咳嗽症狀。從確診症狀出現的 8 月 20 日起算，在經過 10 天期間的隔離療養後，將從 8 月 31 日起恢復正常上班。

岸田文雄於 8 月 15 日到 8 月 21 日期間，度過今年暑假。根據松野博一說法，岸田文雄在與其他人接觸時都有戴上口罩等，採取適當的防疫措施；還有在暑假期間，和同行的秘書官及隨扈們也都沒有密切接觸。另外，岸田文雄的家人都沒有出現確診症狀，且採檢結果也都呈現陰性，還有密切接觸者目前也都進行居家隔離。岸田文雄的確診途徑不明。

岸田文雄原訂 8 月 27 日出席在突尼西亞舉辦的「東京非洲發展國際會議」(TICAD)，還有中東訪問行程，都因為確診關係取消。松野博一表示，將會透過線上方式，盡可能的參與各項活動。