本週操盤筆記：美6月非農、Fed 6月會議紀要、美光財報

本週操盤筆記 (0629-0703)

1. 美國 6 月非農報告：

週五 (3 日) 美國將公布 6 月新增非農就業報告，市場預期，伴隨著美國多州已復工重啟，故預估美國 6 月將新增就業 250.9 萬人，先前 5 月非農意外新增 300 萬人。

非農就業報告為觀察美國經濟現況的重要指標，但非農數據不應以單月意外大增，即評估認為美國經濟已見復甦，非農數據應以 2 個月、3 個月為一觀察週期。

先前 5 月美國勞工部統計局曾表示，因 5 月放無薪假 (furlough) 的勞工眾多，但官方 U3 失業率並未統計入無薪假勞工，故在經過統計誤差的糾正之後，估計美國 5 月失業率將高出約 3 個百分點，美國 5 月失業率真實數字可能落在 16.3%，故市場經濟學家多認為，在 5 月新增非農就業意外轉正的狀況下，6 月數據即是檢驗美國經濟現況的重要關鍵。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也曾於 6 月中旬前往國會聽證時表示，雖然部分美國經濟數據顯示經濟正在逐步改善，但是目前美國國內的就業人口，仍是遠低於疫情爆發前的水準，此外，由於新冠疫情 (COVID-19) 的發展仍具不確定性，因此，將難以預測經濟復甦的速度及力道。

2.Fed 公布 6 月利率會議紀要：

週四 (2 日) Fed 將公布 6 月利率會議紀要，先前 Fed 於 6 月利率會議上維持利率走廊在 0-0.25% 歷史低點不變，Fed 官員並預期零利率政策將持行到至少 2022 年，並繼續維持現行的 QE 寬鬆不變。

而針對市場矚目的「殖利率曲線控制 (Yield Curve Control，YCC)」政策，Fed 於 6 月利率會議上並未推出，Fed 主席鮑爾也曾表示，6 月利率會議 FOMC 官員們確實有討論了 YCC 政策，但目前仍無定論，故本週四 (2 日) Fed 將釋出的會議紀要，即可檢視官員們對於 YCC 政策的討論細節。

3. 美光財報：

記憶體大廠美光 (MU-US) 將於週一 (29 日) 美股盤後公布 2020 會計年度 Q3 財報，而由於新冠疫情造成的需求減弱影響，故市場正關注美光對於記憶體的後市展望看法。

投資銀行 BMO Capital 分析師 Ambrish Srivastava 上週二 (23 日) 表示，美光 (MU-US) 主要產品 DRAM 價格下滑，且疫情催生的需求恐怕無法延續，導致市場供過於求，故已降評美光股票評級和目標價。

Ambrish Srivastava 並指出，DRAM 現貨價自 2 到 3 個月前開始下滑，很快將拖累合約價，預計未來兩到三季，DRAM 價格將持續下滑，疲軟態勢甚至將擴展到 NAND flash 市場。

4. 中國官方、財新製造業 PMI：

週二 (30 日) 中國將公布 6 月官方製造業 PMI，市場預期，6 月官方製造業 PMI 將落在 50.4，連續 4 個月高於 50 的景氣分水線。

另外，週三 (1 日) 中國財新亦將公布 6 月製造業 PMI，市場預期，6 月財新製造業 PMI 將落在 50.6，連續 2 個月高於 50 的景氣分水線。

(註：財新中國製造業 PMI 與中國官方 PMI 之統計樣本並不盡相同。財新中國製造業 PMI 主要是統計中國中、小型企業為主。中國官方 PMI 主要是統計國企、大型企業為主。)

雖然中國官方、財新製造業 PMI 已見復甦，但整體全年經濟狀況估計仍是疲軟，上週二 (23 日) 中國褐皮書 (China Beige Book，CBB) 曾發表報告指出，中國經濟在第二季仍出現衰退，經濟情況顯示出即便與疫情衝擊的前期相比已有所改善，但中國經濟仍未脫離萎縮。