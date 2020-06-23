紐約Fed：日本殖利率曲線控制不算成功 但可減少市場干預

紐約 Fed 經濟學家認為，日本央行從 2016 年開始啟用殖利率曲線控制 (YCC) 政策，幫助他們能在不增加大規模資產購買之下，仍能管理長期殖利率。不過，對於通膨的實際效果，並沒有展現。

紐約 Fed 研究與統計小組副主席 Matthew Higgins 和 Thomas Klitgaard，週一 (22 日) 在官網的部落格發文，認為由通膨的角度來看，很難相信日本央行的 YCC 政策成功。

Matthew Higgins 和 Thomas Klitgaard 表示，日本在新冠肺炎 (COVID-19) 大舉爆發的前幾個月，核心通膨率約落在 0.5% 附近徘徊，其實也僅略高於採用 YCC 政策時的水準，日本央行所面臨的最大挑戰，其實還是日本根深蒂固的持續性低通膨預期。

日本核心 CPI 年增率 圖片：tradingeconomics

在疫情之後美國將逐步解封，Fed 內部近期開始辯論，控制殖利率曲線的方式，是否能有助於實現充分就業和 2% 的通膨目標，但官員並不抱持太大信心。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週在國會表示，討論處於早期階段，尚未有所決定。

Higgins 和 Klitgaard 寫道，雖然不能稱得上成功，但 YCC 仍然具有明顯的好處，就是讓日本央行可以不需要訴諸大規模市場干預，就能嚴格控制長期殖利率。

儘管日本央行在過去的 12 個月中，仍購買了約 20 兆日圓 (約 1870 億美元) 的債券，但相較之下，在採取 YCC 政策前，日本央行每年購買的規模是這一數字的 4 倍。

多數經濟學家仍然預計，Fed 會在今年稍晚開始採行 YCC 政策，美國過去曾在二戰期間使用此一措施。而澳洲央行近日也公布他們 YCC 的做法。