本週操盤筆記 (0129-0202)：

一. 美國聯準會 (Fed) 一月利率會議：

本週 Fed 將召開一月份利率會議，目前市場預期 Fed 將維持基準利率走廊在 1.25% - 1.50% 不變，而本次利率會議也將是主席葉倫 (Janet Yellen) 任內最後一次會議，新任 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將於二月份走馬上任。

二. 中國一月製造業 PMI 終值：

本週中國官方與財新將公布一月製造業 PMI 終值，而中國官方所統計的樣本主要為國企、大型集團企業，財新所統計的樣本數則以中、小型企業為主。

目前市場估計，中國一月官方 PMI 將略低於前值，但仍高於 50 的景氣分水嶺，而一月財新 PMI 則估計持平前月數據，亦是高於 50 的景氣分水線，顯示一月份的中國經濟仍是處於較樂觀的增長水平。

三. 川普發表上任首份國情咨文：

美國總統川普 (Donald Trump) 將於台北時間 31 日上午十時，發表任內首份國情咨文，市場預期川普將同時說明總規模高達一兆美元的「基礎建設計畫」，並將強調白宮將繼續執行「美國優先」的貿易政策主軸。

四. 美股財報進入超級財報週：

本週美股將進入超級財報週，重要權值股包括：FB、微軟、波音、高通、Alphabet、蘋果、阿里巴巴、艾克森美孚等集團股。