美財長再度「澄清」：美元走強代表美國成功 你們之前斷章取義

摘要：美國財長稱，他不打算以任何方式支持和鼓勵美元走軟，他不擔心短期內美元走軟或走強，長期來看，美元走強「是美國經濟成功的標誌。」 本周三他拋出美元走軟利多美國貿易論，當天美元指數創逾三年新低。

拋出美元利多論這個「重磅炸彈「後，美國財長坐不住了，兩天來一再澄清。

據《華爾街日報》報導，26 日本周五，美國財長姆努欽表示，他周三的美元言論「完全無意違反我們不會試圖干預匯市的承諾」，「純屬被斷章取義」。美國不干預匯市，也不鼓勵別國干預。

本周三姆努欽在達沃斯論壇期間表示，短期內不擔心美元走勢。美元走弱有利於美國貿易。周五姆努欽說，他周三隻是「陳述一個美元短期內走軟影響的事實。我沒有打算以任何方式支持和鼓勵。」

姆努欽重申，短期內，不管美元是走軟還是走強，他都不擔心。長期來看，美元走強「是美國經濟成功的標誌。」

不管姆努欽周三是不是真的透露了真實想法，美元指數都在他發表美元走軟利多論後重挫，周三當天跌破 90 關口，周四一度跌破 89，接連創逾三年新低。



值得一提的是，在本周三爆出美元走弱有利於美國貿易論後，這已經是姆努欽第二次公開就美元發表評論。周四他曾說，近來的言論並不代表他在美元立場上的轉變，「長期而言堅定看好美元走強」。

但他的言論已經引起多方明里暗裡批駁。

全球最大對沖基金橋水基金的創始人達利歐（Ray Dalio）周四發文反駁，認為美元貶值的主要影響對目前的美國經濟沒有任何好處。

周四歐洲央行行長德拉吉也在達沃斯論壇的一場新聞發布會上暗示，是姆努欽的言論導致歐元近日走強。他指出，此種言論違反了長期以來為了防止貨幣戰爭而設立的國際協議。

而姆努欽周五的表態也有回應德拉吉的意味。

德拉吉講話後，川普也親自就美元立場表態。他說，美元會越來越走強，最終他希望看到強勢美元，此前姆努欽的美元表態被斷章取義。

川普表態後，美元指數應聲反彈，抹平跌幅轉漲，回到 89 上方。但周五美元重回跌勢，截至發文，美元指數險守 89 關口，日內跌約 0.4%。

『新聞來源／華爾街見聞』