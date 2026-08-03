鉅亨網編譯段智恆 2026-08-04 02:15

外媒周一 (3 日) 報導，美國晶片大廠博通 (AVGO-US) 試圖暫停歐盟反壟斷主管機關調閱美國法律文件，但遭歐盟法院駁回。這起案件與博通 2023 年收購 VMware 有關，歐盟普通法院裁定支持歐盟執委會的調查權限。

博通今年 5 月向位於盧森堡的歐盟普通法院申請臨時措施，要求暫停歐盟執委會調閱在歐盟境外製作的法律文件。歐盟執委會同時負責執行歐盟競爭法，目前正針對博通展開反壟斷調查。

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博通主張，歐盟要求提交的資料受到美國律師與客戶保密特權保護。這項制度旨在保障律師與客戶之間的機密溝通，使當事人能在不必擔心內容遭到揭露的情況下尋求法律意見。

然而，美歐對法律專業保密特權的認定存在差異。美國的保障範圍通常涵蓋公司與內部法務人員的機密溝通，但歐盟僅承認企業與外部獨立律師之間的部分往來，不將公司內部律師的溝通納入相同保障。

歐洲第二高等法院歐盟普通法院駁回博通提出的主張，認為應由歐盟執委會判斷哪些資訊是查明企業是否違反歐盟競爭法所必需。