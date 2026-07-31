鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-31 21:38

美股周五 (31 日) 開高，科技股延續前一日反彈氣勢，那斯達克指數連續第二個交易日走揚。亞馬遜公布強勁財報，雲端業務營收成長優於預期，緩解市場對人工智慧 (AI) 龐大投資回報的疑慮，激勵股價開盤大漲約 12%，抵銷蘋果因財測不如預期而重挫的壓力。

〈美股早盤〉亞馬遜與晶片股領漲 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

與此同時，資金持續回補 7 月遭大幅拋售的晶片股，帶動科技類股全面走強，華爾街在震盪劇烈的 7 月最後一個交易日展開強勁反攻。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 210 點或 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 280 點或 1.1%，標普 500 指數漲 0.6%，費城半導體指數漲近 4.2%。台積電 ADR 漲近 2.5%。

科技股周五全面反彈，晶片股延續升勢，亞馬遜股價更大漲 10%，帶動市場以相對樂觀的氣氛結束 7 月交易。先前最受追捧的人工智慧 (AI) 交易在本月遭遇劇烈估值修正，但企業財報展現強勁獲利能力，緩解投資人對 AI 投資回報的疑慮。

南韓股市率先點燃全球科技股反攻行情，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 史無前例暴漲 18%，記憶體晶片大廠 SK 海力士觸及 30% 漲停限制。那斯達克 100 指數期貨上漲 0.9%，標普 500 指數期貨漲 0.2%，追蹤晶片類股的 ETF 在美股早盤上漲 3.3%。歐洲 Stoxx 600 指數則觸及歷史新高。

AI 交易洗牌告一段落

本周稍晚的反彈，讓經歷 7 月晶片股大幅下殺的投資人暫時鬆一口氣。市場人士認為，AI 避險基金 Situational Awareness 被迫出售投資部位，是先前相關股票持續承壓的原因之一。

微軟 (MSFT-US) 本周稍早公布強勁財報後，市場逐漸回穩。亞馬遜 (AMZN-US) 隨後公布，旗下雲端運算部門創下 2021 年以來最快單季成長速度，讓投資人相信，公司預計 2026 年投入 2,200 億美元資本支出，將能產生回報並支撐全球 AI 基礎設施建設。

Lombard Odier Investment Managers 策略師耶爾波 (Florian Ielpo) 表示，最嚴重的部位清洗可能已經結束，科技股估值較一個月前合理，但仍稱不上便宜。他認為，這並不代表 AI 交易走到盡頭，而是最容易賺錢的階段可能已經結束。

《彭博》策略師博伊德 (Sebastian Boyd) 指出，這是多年來美國企業表現最亮眼的財報季，尤其科技公司在 AI 熱潮帶動下，獲利普遍大幅超越預期，顯示近期晶片股跌勢可能已經過頭。

Fed、油價與日元牽動 8 月行情

中東局勢持續緊張，布蘭特原油上漲 1.4%，突破每桶 90 美元。伊朗國營媒體 IRIB News 報導，6 艘油輪在荷姆茲海峽遭到阻擋；裏海石油管線聯盟也預計於周五稍晚決定，是否因水道安全疑慮而無限期停止營運。

美債短天期殖利率走高，30 年期殖利率則大致持平於 5.21%。美國第二季就業成本增幅略高於市場預期，美元上漲 0.4%。Fed 本周在通膨仍高於目標之際維持利率不變後，長天期美債殖利率升至多年高點，貨幣政策後續走向持續受到市場關注。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 與明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 均警告，若 Fed 遲遲不採取行動，未來可能被迫祭出更激烈的緊縮政策。兩人也是本周反對維持利率不變的 3 名官員之一。

日本銀行 (日本央行 / BOJ) 維持利率不變，總裁植田和男也未釋出更多支撐日元的訊號，日元因而在平盤上下震盪。《彭博》根據央行帳戶推算，日本周四可能斥資約 528 億美元干預匯市。

進入 8 月後，通膨、利率預期及 AI 成長故事能否延續，仍將主導市場方向。投資人將密切關注逼近 5.2% 的 30 年期美債殖利率，以及 8 月 12 日公布的 7 月通膨數據。耶爾波警告，8 月市場交易通常較清淡，普通經濟數據也可能引發超乎尋常的波動，市場緊張程度恐高於基本面所能解釋的範圍。

截至台北時間周五（31 日）21 時許：

焦點個股：

雪佛龍 (CVX-US) 早盤股價上漲 1.49%，至每股 195.17 美元

雪佛龍 (Chevron) 盤前小幅上漲。這家能源巨頭公布第二季財報，獲利與營收均優於市場預期，淨利達 121 億美元，較去年同期激增近 400%。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價下跌 1.48%，至每股 154.65 美元

埃克森美孚 (ExxonMobil) 盤前下跌 2%。該公司第二季調整後每股盈餘為 3.52 美元，低於 LSEG 調查分析師預估的 3.60 美元。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 0.60%，至每股 58.27 美元

莫德納 (Moderna) 盤前下跌逾 4%，儘管第二季業績優於華爾街預期。該公司每股虧損 1.97 美元，營收為 1.45 億美元，優於分析師預估的每股虧損 2.03 美元及營收 1.029 億美元，全年營收展望也高於預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月密大消費者信心指數終值預期 54.4，前值 49.5

華爾街分析：