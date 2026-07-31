鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 20:30

《巴隆周刊》(Barron"s)報導，SK 海力士 (SKHY-US) 周五 (31 日) 在南韓股市狂飆 30%，三星電子也大漲 27%，帶動南韓綜合股價指數 (KOSPI) 暴漲 18%。在資金重新湧入人工智慧 (AI) 概念股之際，這波強勁反彈雖讓投資人暫時鬆一口氣，但劇烈波動也暴露南韓股市的長期隱憂。

SK 海力士股價收在 171.8 萬韓元 (約 1,197 美元)。SK 海力士與三星電子兩大記憶體晶片巨頭聯袂大漲，成為推升 KOSPI 的主要動力。KOSPI 今年截至周五收盤累計上漲 57%，成為全球表現最強勁的股市，但上漲過程並不平穩。倫敦證券交易所集團(LSEG) 資料顯示，KOSPI 過去十年來四次最大單日跌幅中，有三次發生在最近五周。

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南韓散戶近來大舉押注 SK 海力士及其他科技股，並愈來愈常使用槓桿型 ETF 等高風險工具。這類 ETF 透過選擇權、交換合約及其他衍生性金融商品，放大標的每日漲跌幅；一旦市場下跌，投資人需要更大的反彈幅度才能回本，每日調整部位也可能侵蝕長期報酬。

市場原先期待，AI 類股近期下挫，加上南韓監管及政治壓力升高，能夠促使投資人降低槓桿並穩定市場。然而，SK 海力士與三星電子周五出現驚人漲幅，顯示南韓投資人手中仍有大量資金。若散戶再次透過槓桿型 ETF 追回先前虧損，恐為後續市場埋下更劇烈波動的風險。

不過，這不代表投資人應避開 SK 海力士美國存託憑證 (ADR)。該公司 ADR 周五盤前上漲 5.9%，報 158.07 美元，每 10 單位 ADR 代表一股南韓普通股。由於美國投資人需求龐大，加上 ADR 與普通股之間轉換存在障礙，SK 海力士 ADR 相較南韓股票享有明顯溢價。《巴隆周刊》先前仍看好其前景，認為相較美光 (MU-US)，SK 海力士是參與記憶體晶片榮景的另一項選擇。