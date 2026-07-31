鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 19:44

蘋果 (AAPL-US) 周五 (31 日) 盤前股價重挫逾 7%，主因公司警告先進晶片產能不足將拖累成長前景，促使投資人將焦點轉向供應瓶頸，以及預期中的 iPhone 漲價是否會打擊需求。若跌幅維持不變，蘋果市值恐一口氣蒸發約 3,616 億美元。

蘋果財測爆冷！盤前股價重挫逾7% 市值恐蒸發3616億美元(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，蘋果周五盤前股價下跌 7.76%，每股暫報 307.54 美元。

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蘋果周四表示，先進晶片製造產能短缺，正限制 iPhone、Mac 及部分 iPad 的供應。執行長庫克強調，較疲弱的財測並非源自需求不振，而是產品供應受到限制。隨著 AI 熱潮推升先進晶片及記憶體需求，科技業供應日益吃緊，不僅帶動成本上漲，也使供應鏈瓶頸延續。

蘋果預估，本季營收將成長 9% 至 11%，低於華爾街預期的約 12%；iPhone 營收估計將成長約 15% 至 19%，同樣不及分析師預測。不過，蘋果會計年度第三季 iPhone 銷售額仍年增 21.7% 至 542.5 億美元，高於市場預估的 538.6 億美元，創下歷來同期最佳紀錄，顯示終端需求依然強勁。

摩根大通分析師查特吉 (Samik Chatterjee) 團隊指出，蘋果強勁需求正撞上供應及成本挑戰，但供應限制較可能只是延後銷售，而非讓需求消失，相關營收有望在未來幾季實現。

市場普遍預期蘋果將於今年稍晚調高 iPhone 售價，投資人關注漲價是否會削弱需求。TD Cowen 分析師認為，新一輪 iPhone 產品周期、AI 版 Siri 功能及蘋果升級方案，可望讓公司在不造成需求明顯下滑的情況下提高價格。