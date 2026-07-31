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〈聯發科法說〉Q2獲利微幅增長 EPS 15.28元 上半年賺3個股本

鉅亨網記者魏志豪 台北

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公布第二季財報，受部分產品毛利率遭壓抑，以及去年同期認列一次性收益影響，雙率呈現下滑，不過在營收規模擴大下，獲利仍呈現成長，單季歸屬於母公司業主淨利 243.35 億元，季增 0.7%，年減 12.6%，每股稅後純益 15.28 元，累計上半年達 30.45 元。

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聯發科示意圖。(鉅亨網資料照)

聯發科第二季營收 1,521.83 億元，季增 2%，年增 1.2%，毛利率 46.2%，季減 0.1 個百分點，年減 2.9 個百分點，營益率 15%，季減 0.3 個百分點，年減 4.5 個百分點，歸屬於母公司業主淨利 243.35 億元，季增 0.7%，年減 12.6%，淨利率 16.2%，季減 0.1 個百分點，年減 2.5 個百分點，每股稅後純益 15.28 元。


聯發科上半年營收 3,013.34 億元，年減 0.8%，毛利率 46.2%，年減 2.4 個百分點，營益率 15.2%，年減 4.4 個百分點，歸屬於母公司業主淨利 484.89 億元，年減 15.2%，淨利率 16.1%，年減 2.7 個百分點，每股稅後純益 30.45 元。

聯發科第二季存貨淨額為新台幣 984.21 億元，存貨週轉天數為 102 日，高於前季之 87 日及去年同期之 66 日。


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