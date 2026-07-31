〈聯發科法說〉Q2獲利微幅增長 EPS 15.28元 上半年賺3個股本

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公布第二季財報，受部分產品毛利率遭壓抑，以及去年同期認列一次性收益影響，雙率呈現下滑，不過在營收規模擴大下，獲利仍呈現成長，單季歸屬於母公司業主淨利 243.35 億元，季增 0.7%，年減 12.6%，每股稅後純益 15.28 元，累計上半年達 30.45 元。