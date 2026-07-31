鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 21:20

中國 AI 新創月之暗面 (Moonshot AI) 與阿里巴巴集團 (BABA-US)(09988-HK) 簽署算力合作協議，可使用約 2 萬顆輝達 (NVDA-US) 晶片，其中相當大一部分算力用於開發 Kimi 系列模型，凸顯即使美國持續收緊出口管制，中國 AI 產業仍高度依賴西方先進半導體。

外媒周五 (31 日) 援引知情人士消息報導，這批硬體構成月之暗面整體算力的重要部分。月之暗面本月稍早推出開源 AI 模型 Kimi K3，部分性能指標已逼近 OpenAI 與 Anthropic 等美國領先業者的模型，引發華府、華爾街與矽谷高度關注，市場擔心中國 AI 公司正迅速縮小與美國頂尖實驗室的差距。

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月之暗面、阿里巴巴與輝達均拒絕評論相關合作。

阿里雲算力養出強勁對手

阿里巴巴是月之暗面最大投資人之一，並期望被投資公司使用旗下雲端服務。但雙方同時也是 AI 市場競爭對手，如今月之暗面利用阿里巴巴提供的基礎設施開發 Kimi，卻在多項重要性能指標上超越阿里巴巴自家的通義千問 (Qwen) 模型。

知情人士表示，兩支 AI 團隊取得的訓練資源相近，Kimi K3 表現領先因此令部分阿里巴巴內部人士感到失望。這也形成微妙局面：阿里巴巴一方面透過投資及雲端服務扶植中國 AI 新創，另一方面卻可能親手培養出威脅自身產品的競爭者。

Kimi K3 的突破令人聯想到 DeepSeek 去年帶來的震撼，也重新引發市場對西方 AI 基礎設施投資效益的討論。美國科技公司正投入數千億美元，興建裝滿高階 AI 加速器的資料中心；中國企業在取得先進晶片受限的情況下，卻依然開發出逼近美國頂尖模型的產品，讓投資人開始質疑龐大硬體支出是否必然能轉化為技術領先。

華府指控取得 Blackwell 晶片

白宮科技政策辦公室主任克拉齊奧斯 (Michael Kratsios) 上周指控，月之暗面非法取得輝達最先進的 Blackwell 晶片，但並未說明美國政府認為該公司擁有多少顆處理器。川普曾明確表示，不希望中國取得 Blackwell 系列 AI 加速器；美國官員也認為 DeepSeek 持有相關晶片。

不過，美國現行規則通常允許中國企業透過算力租賃協議使用相同晶片。克拉齊奧斯聲稱，月之暗面透過泰國某個未具名合作方取得 Blackwell 算力，並可能用於訓練 Kimi K3。他另指控月之暗面運用「蒸餾」技術，使用 Anthropic 旗下 Fable 模型產生的輸出訓練 K3，以彌補算力資源不足，但沒有提出具體證據。

熟悉月之暗面採購策略的人士證實，該公司確實有管道透過東南亞取得 Blackwell 處理器，但未說明是合法的算力租賃，或違反美國規定的直接購買。《The Information》本周則報導，月之暗面正尋求更多 Blackwell 晶片，準備訓練下一代模型。

至於阿里巴巴提供的約 2 萬顆晶片，知情人士稱其來自輝達上一代 Hopper 架構。多名接近月之暗面的人士指出，協議涉及 Hopper 系列中性能最強的 H200 晶片，但阿里巴巴發言人否認向月之暗面提供以 H200 驅動的算力，卻未否認雙方存在約 2 萬顆輝達晶片規模的算力合作，也拒絕透露實際晶片型號。