鉅亨網新聞中心 2026-07-31 19:10

美國商務部於當地 29 日宣布，根據《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)，已與 7 家半導體相關企業簽署初步意向書，擬提供總額高達 8.74 億美元的聯邦激勵資金。

這筆資金旨在強化美國國內半導體研發能力，特別聚焦於解決人工智慧 (AI) 及高效能運算 (HPC) 系統的瓶頸，包括積體光子學、先進封裝及新型運算架構等領域。

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此次撥款政策出現重大轉向，美國商務部要求作為獲得資金的條件，政府將取得各受補助公司的少數、非控股股權，以確保納稅人能從企業未來的增值中獲得回報。商務部指出，這項安排是為了讓公共資金發揮類似「投資組合」的作用，而不僅是單向補貼。

然而，專家與部分市場人士對此模式持保留態度。反對者認為，政府持股可能導致產業政策、監管權力與企業經營之間的邊界模糊，甚至影響企業在國際市場的決策獨立性。商務部也強調，目前簽署的僅為意向書，最終獎勵金額與細節仍需視後續的盡職調查與正式協議完成而定。

在受惠企業中，以晶圓代工大廠格羅方德 (GlobalFoundries) 獲得金額最高，預計獲撥 3 億美元用於研發「共封裝光學」(Co-packaged Optics, CPO) 技術。

商務部表示，此技術透過光訊號取代傳統銅線傳輸數據，能顯著提升運算速度並改善能耗，預計將相關研發進度提前二至三年。

AI 記憶體公司 Kepler 則獲配 2.45 億美元，擬開發結合三維 (3D) 整合與鐵電材料的新型存儲技術，旨在緩解 AI 系統中常見的「記憶體牆」(Memory Wall) 問題。此外，半導體設備商 Multibeam Corporation 獲撥 1.4 億美元，用於研發能實現數千條高速連接的先進封裝技術，支持異質整合 (Chiplet) 設計。

其餘獲資助的企業包含：

Extropic：獲 7,500 萬美元研發熱力學概率運算技術。

Thintronics：獲 5,000 萬美元開發用於高速互連的低損耗介電材料。

OBSIDIA Semiconductors：獲 3,400 萬美元研發非侵入式假冒元器件偵測系統，強化供應鏈安全。