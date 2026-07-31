鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 20:10

日本政府昨日 (30 日) 可能斥資約 530 億美元進場干預匯市、支撐日元，規模有望創下東京當局單日干預的歷史新高，凸顯日本遏制投機性日元空單的決心，但也反映當局阻止日元貶值面臨愈來愈大的難度。

《彭博》根據日本銀行 (日本央行 / BOJ) 周五 (31 日) 公布的帳戶資料，以及貨幣市場經紀商的預測分析，日本此次干預金額估計約達 8.45 兆日元 (約 528 億美元)。日本官員尚未證實是否進場，但一名知情市場人士透露，日本確實採取行動支撐日圓，美國當局也在東京時間凌晨 2 時 30 分左右進行匯率詢價。

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日元周四在紐約交易時段一度兌美元大漲 3.3%，創 2023 年 12 月以來最大盤中升幅。市場另傳出日本與南韓可能協調干預匯市，《路透》報導，南韓也在紐約時段賣出美元，推動韓元一度升至去年 10 月中旬以來最高水準。

不過，日銀周五決議維持政策利率不變後，日元回吐部分漲幅，東京晚間交易時段報約 1 美元兌 159.95 日元。

日本財務省財務官三村淳拒絕證實是否干預，但暗示日本當局獲得包括美國在內的其他國家支持。若相關推估屬實，這將是日本自 4 月底黃金周期間以來首度進場干預。當時日本當局單月動用創紀錄的 11.73 兆日元，但財務省尚未公布各交易日的實際金額。