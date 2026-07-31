鉅亨網編譯段智恆 2026-07-31 20:53



本周反對聯準會 (Fed) 維持利率不變的 3 名官員周五 (31 日) 表示，現在就應採取升息行動，以防通膨進一步惡化，強調及早小幅調整政策，可避免日後被迫採取更激烈的緊縮措施。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 在聲明中表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 現在應該採取行動，加速個人消費支出 (PCE) 物價指數回到 2% 目標，履行維護物價穩定的承諾。她警告，通膨維持高檔的時間愈久，未來壓低通膨的難度與代價就愈高。

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明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也認為，現階段採取一連串小幅升息，會比持續等待、最終不得不祭出更大幅度行動來得理想。

卡什卡里與哈瑪克本周加入達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 的行列，反對維持利率不變。FOMC 其餘 9 名具投票權官員則支持按兵不動，將聯邦資金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75%。在 2025 年下半年連續降息 3 次後，Fed 今年以來始終未調整利率。

美國通膨超過 Fed 的 2% 目標已逾 5 年，今年又受到美伊戰爭及川普政府關稅政策影響而再度升溫。雖然中東緊張情勢短暫降溫，帶動 6 月物價漲勢放緩，但能源價格再度走高，市場擔心 Fed 最終仍須收緊貨幣政策。

Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 雖投票支持維持利率不變，但強調讓通膨回到目標的決心沒有動搖。他表示，長達 5 年多的通膨超標問題，不可能在 9 周內或僅憑單月物價小幅下降就獲得解決。

哈瑪克則直言，她沒有信心通膨會自行回落至目標。除了能源價格等供給面因素外，需求面也持續帶來物價壓力。克里夫蘭地區企業反映，漲價壓力正在擴大而非消退，消費者也對物價長期居高不下感到絕望。