鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-25 13:40

沉寂近四年的美國首次公開發行（IPO）市場，今年出現明顯回溫跡象。高盛證券最新估算，2026 年全年美國 IPO 募資總額有機會衝上 2250 億美元，寫下歷史新高，規模逼近 2021 年紀錄的兩倍。這波熱潮也讓市場開始議論：資本市場是正在回歸常態，還是正在重演 1999 年網路泡沫、或 2021 年那種末端瘋狂的戲碼？

美國IPO熱潮重演網路泡沫？高盛：泡沫警訊尚未出現。(圖：REUTERS/TPG)

高盛在最新一期《Top of Mind》報告中提出一個關鍵觀察，指出若只看募資金額，美國 IPO 市場確實進入前所未有的榮景；但若把交易件數、上市公司估值、獲利品質與整體市場供需一併納入考量，現階段還稱不上是真正的「IPO 浪潮」。

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高盛美國首席股票策略師 Ben Snider 指出，今年以來美國 IPO 募資已突破 1250 億美元，超越 2021 年全年約 1200 億美元的舊紀錄；若計入單筆規模超過 2500 萬美元的案件，全年金額估計上看 2250 億美元。

不過從件數來看，今年迄今美國約完成 53 至 60 宗 IPO，年增逾 50%，是 2021 年以來最強勁的開局，但仍遠低於過去 25 年每年約 100 宗的中位數，更不用說與 2021 年逾 250 家掛牌、1999 年網路泡沫高峰期近 400 宗相比。

換句話說，今年 IPO 市場最顯著的特徵，不是「一窩蜂搶著上市」，而是少數幾筆超大型交易大幅拉高了整體募資規模。

三股力量推動復甦：升息落幕、PE 基金去化、AI 熱潮

分析指出，這波 IPO 復甦背後，有三個交織的推動力。

首先是總經環境轉佳。2022 年聯準會（Fed）急速升息，重創成長型企業估值，尤其是那些現金流回收較慢、獲利期較晚的科技公司，恰好是多數 IPO 候補名單的主體。

此後，升息循環告一段落，美股估值回升，企業獲利持續成長，許多私募企業重新逼近先前的估值高點，掛牌籌資的可行性隨之提高。

第二個推力來自私募機構業者。經過數年退出管道受阻，私募股權基金面臨愈來愈大的資金返還壓力，全球私募股權基金持有的未實現投資組合價值已創下 4 兆美元的歷史新高，隨著公開市場重新敞開大門，積壓多年的成熟項目正加速排隊掛牌。

第三則是 AI 熱潮本身。AI 熱潮某種程度上就是一場資本支出熱潮，數據中心、晶片、電力與運算基礎設施都需要鉅額資金，使少數幾個項目的募資規模遠遠超越傳統 IPO。

Snider 認為，就算拿掉 AI 題材，2026 年恐怕仍會是 2021 年以來 IPO 最活躍的一年；但若少了幾筆 AI 相關的巨型交易，總募資金額將明顯縮水，投資人也更可能將這波熱潮視為市場回歸正常，而非泡沫重演。

泡沫警訊尚未拉響

不過，從幾項傳統泡沫指標來看，高盛認為目前以往 IPO 泡沫的警報尚未響起。

估值方面，近期美國 IPO 企業的「企業價值對銷售額」比值中位數約 5 倍，雖高於 30 年中位數的 4 倍，卻明顯低於 1999 年的 9 倍、2021 年的 7 倍與 2020 年的 11 倍。

獲利品質方面也優於過往泡沫時期。2025 年掛牌企業中，有 43% 在上市後首季就轉虧為盈，遠高於 1999 年的 28% 與 2021 年的 24%，顯示這波 IPO 並非由大批缺乏收入、燒錢度日的年輕企業主導。

企業上市首日表現同樣相對克制。正常情況下，美股 IPO 從發行價到首日收盤的漲幅約在 15% 至 20% 之間；1999 年網路泡沫期間，首日翻倍並不罕見。

然而，目前除少數個案，市場並未頻繁出現這類極端飆漲，顯示投機情緒尚未全面失控。

不過，並非所有人都如此樂觀。Acadian 資產管理投資組合經理 Owen Lamont 看法更謹慎，他將股票發行熱潮視為判斷市場泡沫的「四騎士」之一，理由是企業通常會選在自認股價偏高時發行新股。

Lamont 指出，若發行熱潮進一步擴散到大量公司、且集中在 AI 這類特定產業，很可能代表整體市場或相關產業已被高估。

但他也強調，發行熱潮升溫並不等於市場即將見頂：1990 年代美國 IPO 榮景與日本資產泡沫都延燒了多年，發行熱潮往往標誌著泡沫「開始形成」，而非「即將結束」。

佛羅里達大學 IPO 研究專家 Jay Ritter 則指出，高發行量確實與未來偏低的市場報酬存在歷史關聯，但這項指標預測市場走向的準確率僅約 52%，只比丟銅板略高一些，不足以單獨用來判斷美股是否已經見頂。

供給消化得了嗎？真正考驗恐怕在 2027 年

分析指出，比起「是否泡沫化」，更現實的問題是：市場能否消化持續增加的新股供給。

高盛預估，2026 年美國企業股權發行總額（涵蓋 IPO、後續增發、可轉換證券與 SPAC）約達 7000 億美元，但這僅相當於羅素 3000 指數總市值約 1%，與 2015 至 2019 年平均水準相當，低於 2021 年的約 1.5%，更遠低於網路泡沫高峰期的約 2%。

需求端同樣支撐強勁。今年首季標普 500 企業庫藏股回購年增 4%，策略性併購宣布金額則翻倍成長；美國家庭在網路泡沫時期是股票的淨賣方，但近年透過 ETF、共同基金與散戶交易轉為淨買方，外資持有美股比重也從 1995 年的 6% 攀升至目前的 18%。

儘管雲端巨頭為支應 AI 資本支出而放緩庫藏股買回，美國企業整體仍持續買回自家股票。

今年以來企業公告的庫藏股授權總額已達 9600 億美元歷史新高，其中輝達 (NVDA-US) 單一公司近期就新增 800 億美元授權。

高盛預估，2026 年美國企業總回購規模將達約 1.3 兆美元，足以吸收大部分股權融資與部分限售股解禁帶來的新增供給。

不過，高盛提醒，真正的考驗恐怕要等到 2027 年才會浮現。IPO 掛牌時通常只有部分股份可自由交易，創辦人、員工與創投／私募機構持有的多數股權仍受限售鎖定，傳統鎖定期約六個月。

隨著 2026 年這批大型 IPO 的限售股陸續在 2027 年解禁，市場的自由流通股數可能大幅增加，屆時才是真正檢驗市場承受力的關鍵時刻。

不過，限售股到期不代表所有股東都會立刻拋售，加上 IPO 市場本身具備自我調節機制，一旦新股表現持續轉弱，後續掛牌計畫自然會延後或取消，供給壓力也會隨之收斂。

AI 熱潮從股市燒向債市

資本供給的壓力，並不僅限於股票市場。高盛預估，微軟 (MSFT-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、Meta(META-US) 與甲骨文 (ORCL-US) 這五大雲端巨頭，2025 至 2030 會計年度的 AI 資本支出合計將高達 5.8 兆美元。

截至 7 月 18 日，全球投資級債券市場中與 AI 相關的融資已超過 4110 億美元，槓桿融資市場相關發行也超過 770 億美元，在部分市場，AI 相關債務占今年總發行量已逾 15%。

五大雲端巨頭今年以來已發行 1940 億美元投資級債券，遠高於去年全年的 1080 億美元，其中約三分之一在歐元、英鎊、瑞士法郎、加元與日元等非美元市場完成；科技業占今年美元投資級債券總供給的比重也創下 20% 的歷史新高。

高盛估算，即便將五大雲端企業的槓桿水準拉高至美國最大銀行的程度，也只能多釋出約 5100 億美元的融資空間，遠不足以應付未來數兆美元的潛在需求。

這代表，2027 年之後，私人信貸、基礎建設融資與數據中心專案融資的角色將愈發吃重。

自 2025 年初以來，私人市場已完成逾 1400 億美元的數據中心融資，高盛預估廣義基礎建設資產規模到 2030 年恐將突破 3 兆美元。