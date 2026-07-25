鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-25 11:52

市場正積極尋找看空人工智慧（AI）投資的理由，儘管科技巨頭仍持續投入數十億美元，在競爭日益激烈的市場中加碼布局。Constellation Research 董事長兼 AI Forum 共同創辦人 Ray Wang 指出，市場目前對 AI 投資前景過度悲觀。

根據《Seeking Alpha》報導，Wang 接受《CNBC》訪問時表示，儘管投資人因科技巨頭宣布大幅增加資本支出而產生疑慮，但這些大型科技公司其實別無選擇，只能持續大舉投資。

‌



Wang 表示：「這是一個贏家全拿的市場，如果你不進行這些投資，就會逐漸落後於競爭對手。」

他表示，亞馬遜向來不以短期獲利為優先考量，未來仍會持續投入大筆資金；Meta 同樣毫不手軟，持續加碼；相形之下，微軟則「可能是七巨頭中態度最為保守的一家」。

Wang 認為，這些企業之所以能承受龐大的支出壓力，關鍵在於本業營運穩健。以 Alphabet 為例，旗下 Google Cloud 業務成長幅度高達 80% 至 90%，加上 YouTube 廣告營收表現亮眼；而 Meta 的廣告業務同樣維持強勁動能。

這位分析師形容，目前 AI 投資環境正經歷「史上最大規模之一的財富轉移」，資金正從過去偏向「輕資產」的商業模式，轉向需要大量資本投入的「重資產」模式，而硬體供應商則成為這波趨勢的最大贏家。

他也提到所謂的「AI 通膨」，指出 AI 供應鏈各環節的價格持續攀升，使原本就相當龐大的資本支出面臨更大的成本壓力。

Wang 進一步指出，一個許多投資人忽略的關鍵瓶頸在於，資料中心的許可審批程序及能源供應限制，正大幅延後 AI 投資的回報時程。

他表示：「資料中心的許可審批正是目前拖慢所有進度的關鍵，」並補充說，這些行政程序與實體基礎設施限制，正使企業原本預估的投資報酬期延長 18 至 24 個月。

談到個股評價時，Wang 認為，輝達的成長潛力大多已反映在股價中，但其他 AI 受惠企業仍有進一步上漲空間。

儘管投資人愈來愈缺乏耐心，加上利率可能在較高水準維持更長時間，Wang 仍預期科技企業將持續積極投入 AI 資本支出。

他表示：「他們會持續投資。」Wang 並指出像 Alphabet 這類公司擁有充裕的自由現金流，即使融資成本提高，仍有能力支撐龐大的 AI 投資。

他坦言，目前投資人仍顯得相當焦躁不安，「大家都在等待任何一則消息，好立即進場交易，甚至反向操作。」