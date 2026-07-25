鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-25 16:00

ARK 周四透過旗下 4 檔基金買進約 16 萬股特斯拉股票，分別為 ARK Innovation ETF、ARK Space & Defense Innovation ETF、ARK Next Generation Internet ETF，以及 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF。

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這筆買進發生在特斯拉周三晚間公布不如預期的第二季財報後，股價周四重挫近 15%。

到了周五，特斯拉仍未能反彈，終場再跌 2.1%，收在 313.03 美元。

特斯拉第二季營業利益約 4 億美元，比華爾街預期低約 13 億美元。

市場原本預期，隨著第二季電動車交付量達約 48 萬輛、年增 25%，特斯拉營業利益應高於去年同期的 9.23 億美元。然而，較弱的售價、更高的成本及其他因素仍拖累整體業績。

伍德在其他投資人賣出時反向買進，其實並不令人意外。ARK 一直是馬斯克 (Elon Musk) 的堅定支持者。特斯拉目前是 ARK Innovation ETF 最大持股，占其資產近 10%。SpaceX 則是該 ETF 第三大持股，僅次於 Tempus AI。SpaceX 與 Tempus AI 兩項持股各占其資產近 5%。

SpaceX 也是 ARK Space & Defense Innovation ETF 最大持股，占其資產近 8%。

截至周五，特斯拉股價今年累計下跌 30%，過去 12 個月則下跌 2.5%。近期市場走勢顯示，投資人開始對 AI 擴張速度及估值感到些許不安。

特斯拉於 2025 年 6 月在德州奧斯汀推出由 AI 訓練的 Robotaxi 服務，之後已擴展至數個城市，但成長速度仍然緩慢。

同時，特斯拉股票目前仍以未來 12 個月預期獲利的 150 倍以上本益比交易。相較之下，其餘「科技七巨頭」的平均預期本益比則接近 24 倍。