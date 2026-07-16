鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-16 11:15

南韓央行 (BOK) 周四 (15 日) 升息 1 碼(25 個基點)，基準利率由 2.50% 調升至 2.75%，為三年半來首度升息，理由包括通膨持續高檔、經濟成長轉強，以及金融穩定風險升高。

南韓央行自去年 5 月降息後，已逾一年維持利率不變。上一次升息是在 2023 年 1 月，當時因新冠疫情後通膨飆升，將基準利率由 3.25% 調高至 3.50%。

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如今升息，主要原因是通膨仍高於 3%。南韓 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 3.2%，明顯高於央行 2% 的通膨目標，在中東衝突推升全球油價與大宗商品價格的情況下，通膨壓力正進一步升高。

南韓央行認為，在半導體出口強勁支撐下，南韓經濟仍具韌性，足以承受更高的借貸成本。

南韓央行總裁申鉉松 (Shin Hyun-song) 先前已釋出偏鷹訊號，他當時說：「考量通膨持續高於目標、經濟成長改善，以及金融穩定風險升高，適時調升基準利率是合適的。」

市場普遍預期，南韓央行年底前還將升息 1 至 2 次。Kiwoom 證券分析師 Ahn Ye-ha 說：「南韓央行將持續觀察通膨、房市及家庭貸款情況，因此 10 月最可能再次升息。」