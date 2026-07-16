鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-16 15:50

為了應對股市波動加劇並加強投資者保護，南韓金融服務委員會 (FSC) 周四 (16 日) 宣布，將暫時停止新的單一股槓桿指數 ETF 及指數投資證券 (ETN) 上市。

這項決定是在南韓財政部、韓國銀行及金融監管機構召開聯合市場審查會議後做出的，旨在抑制近期因槓桿產品激增而引發的市場不穩定。

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根據新規，針對槓桿產品的最低保證金要求，將從目前的 1,000 萬韓元大幅調高至 3,000 萬韓元 (約 2.03 萬美元)，且僅接受現金作為抵押品。此措施預計將於 8 月 5 日正式生效。

此外，監管機構也提高了交易門檻，包括將投資者的強制性培訓時間從 2 小時增加至 3 小時，並將最低交易單位從 1 股提升至 20 股，同時全面禁止相關產品的廣告宣傳。

此次干預背景源於單一股槓桿 ETF 市場的快速擴張。過去兩個月內，市場湧現了超過十種追蹤三星電子與 SK 海力士等主要科技股的兩倍槓桿產品。由於這些基金每日需進行大規模的重新平衡交易以維持固定槓桿比例，市場普遍認為這種機制放大了收盤前的交易量與價格波動，形成「追漲殺跌」的現象，增加散戶投資者的風險。