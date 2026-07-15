鉅亨網新聞中心 2026-07-15 14:05

近期韓國股市劇烈震盪，槓桿交易的反噬效應正重創散戶。南韓綜合指數 (KOSPI) 7 月中旬單日重挫近 9%，年內第 7 度觸發熔斷機制，市場恐慌急速升溫。重押半導體權值股與槓桿型 ETF 的投資人，不僅帳面虧損快速擴大，更面臨融資追繳、本金大幅縮水，甚至背負債務的風險，槓桿效應正從放大獲利轉為加速虧損。

這場槓桿絞殺的殘酷程度，可以從驚人的強制平倉數據中一窺端倪。

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根據韓國相關金融監管數據，僅在 7 月 1 日至 10 日短短十天內，因無法及時補足保證金而遭券商強制平倉的金額，便高達 4258 億韓元。

這意味著韓國融資交易的機制在劇烈跌幅下，產生了致命的連鎖反應：帳戶資產縮水觸發保證金不足，券商隨即進行無差別的強制拋售，導致股價進一步崩跌，從而引發更多帳戶被迫平倉的惡性循環。

據統計，這波浪潮中，估計有 32 萬至 46 萬個散戶槓桿帳戶遭全額強平，本金徹底清零，許多受害者甚至陷入資不抵債的窘境。

十人八虧的無奈真相

儘管韓國股市上半年一度強勢，指數漲幅誘人，但這份亮眼的成績單卻成為了大多數散戶的「獲利錯覺」。數據分析揭露了一個殘酷事實：在個人投資者買入最多的熱門股中，超過七成的散戶處於虧損狀態。

這種矛盾現象源於收益的高度集中，只有少數龍頭股貢獻了大部分漲幅，而散戶往往是在市場熱度最高、即將進入回調的末升段才大舉進場。

加上散戶普遍偏好一次性重倉操作，而非分批佈局，使得他們在市場急挫時缺乏緩衝，最終落得踏空上漲、深套下跌的慘烈下場。

晶片熱潮下的血淚代價

本輪災難的重災區，集中在三星電子與 SK 海力士相關的單一股票兩倍槓桿 ETF。當市場風向轉變，這些旨在放大回報的金融工具瞬間成了吞噬資產的黑洞，部分相關 ETF 較高點跌幅一度超過 66%。

由於散戶大量將資金投入這些高風險金融商品，隨著半導體概念股的集體回檔，這些帳戶的淨值呈現斷崖式下滑。

股市上的數字崩盤，正在演變為無數家庭的現實悲劇。許多受訪的投資人表示，為了投入股市，他們不惜挪用了原本預備的結婚基金，甚至是辛苦積攢的養老金。

隨著強制平倉變成冷冰冰的現實，這些原本承載未來規劃的資金轉眼成空，迫使他們必須推遲婚期或面臨老年生活無著的窘境。

面對此次由高槓桿交易引發的嚴重金融危機，韓國政府已意識到問題的嚴重性。鑑於財務壓力可能引發嚴重的心理健康危機，當局不僅緊急啟動了債務協商與諮詢系統，更整合民間資源協助面臨崩潰的國民。