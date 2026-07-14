鉅亨網新聞中心 2026-07-14 16:20

近期韓國股市劇烈震盪，「全世界都在陪韓股去槓桿」也成為市場熱議話題。最新數據顯示，目前韓國股市去槓桿進度約已完成四分之一，且實際調整速度比市場先前預期更快。隨著散戶可動用資金縮水、監管持續收緊，以及資金流向海外市場，韓股正從上半年資金驅動的急漲行情，逐步轉向存量資金主導的震盪格局。

全世界陪韓股去槓桿 進度到哪了？最新數據顯示約四分之一。（圖:shutterstock)

市場先前普遍依據韓國金融投資協會（KOFIA）公布的融資餘額判斷去槓桿仍屬溫和，但最新數據顯示，全市場融資餘額已降至約 30 兆韓元，較歷史高點 39 兆韓元減少約 20% 至 25%，遠低於稍早公布的 37.7 兆韓元，顯示部分平倉交易尚未完全反映在官方統計中。

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更能反映市場資金狀況的是散戶可動用的預托金。今年第一、二季維持約 140 兆韓元高檔，如今已降至 100 至 110 兆韓元，縮水約兩成，而且近三週幾乎沒有新增資金流入，代表推動韓股上半年大漲的增量資金已經停止，市場開始轉向存量資金之間的博弈。

同時，多家大型券商也同步提高融資保證金門檻，例如三星電子融資保證金比例由 20% 提高至 30%，部分券商甚至調升至 60%，進一步提高散戶加槓桿成本，也讓新增槓桿資金持續受到抑制。

槓桿 ETF 監管全面收緊

除了市場自行降槓桿外，監管措施也逐步落地。最新政策包括將三倍單股槓桿 ETF 最低交易門檻，由 1000 萬韓元提高至 3000 萬韓元，各券商已收到系統調整通知，目前僅剩正式生效時間尚未公布。

此外，韓國主管機關也已停止新的單股槓桿 ETF 產品審批，未來本土資產管理公司將無法再推出同類商品，政策方向則是持續提高散戶參與本土高槓桿產品的難度。

不過，相關限制僅適用於韓國交易所上市產品，美國及香港上市的 SOXL、TQQQ 及與 SK 海力士相關的海外槓桿產品並未受到限制，因此市場預期，本土槓桿資金不會完全退出市場，而是逐步轉往海外市場交易。

市場也觀察到，部分單股槓桿 ETF 持股集中度偏高，少數大型散戶便持有超過兩成產品份額，短線交易容易放大產品波動，並影響 SK 海力士、三星電子等個股價格。不過，由於產品主要交易對手仍為機構及做市商，市場認為不致演變成全面性的槓桿踩踏。

海力士 ADR 吸走本土資金

SK 海力士 ADR 赴美上市後，也加速韓股資金重新配置。上市首日相較首爾股價出現超過 13% 的溢價，高於台積電 ADR 長期約一成的溢價水準。

造成溢價的主要原因，在於韓國證券存託結算院（KSD）尚未建立完善的本股與 ADR 轉換機制，使套利交易難以進行，短期內價格差距不易收斂。

另一方面，美股記憶體族群估值普遍高於韓國市場，加上韓元匯率波動因素，不少韓國散戶開始賣出首爾掛牌的 SK 海力士及 SK Square，轉而買進美國上市 ADR，希望取得更高估值與降低匯率風險，也讓韓國本土市場面臨流動性外流壓力。

相較之下，國民年金及公募基金受到資產配置規範限制，仍須以持有本土股票為主，無法透過 ADR 分散風險，使市場形成散戶與大型機構不同的資金流向。

防禦型資產吸引資金轉進

除了散戶調整布局，機構投資人也同步降低半導體曝險。部分韓國主動式 ETF 已減持輝達、AMD 等海外半導體股票，資金轉向生技醫療、高股息及固定收益資產。

在韓國 10 年期公債殖利率維持 4% 至 4.5% 的情況下，固定收益商品吸引力提升，也帶動部分股市資金流向債市。全球避險基金則同步降低記憶體類股配置，增加醫療等防禦型產業比重。

另一方面，國民年金原本依資產再平衡規則，每日應賣出約 5000 億韓元韓股，但目前在政策考量下，實際每日賣出規模約 1000 億至 2000 億韓元，其餘賣壓暫時遞延，也成為市場後續關注的潛在供給來源。

散戶沒有離場 只是降低槓桿

值得注意的是，韓國散戶交易習慣也正在改變。過去兩年，美股交易主要集中在特斯拉及相關槓桿 ETF，如今交易重心已轉向記憶體產業鏈，包括美光、SanDisk 及 SOXL 等半導體相關產品。

近期槓桿 ETF 成交量雖持續下降，但市場觀察到散戶並未全面撤出，而是降低槓桿比例，改為直接買進相關個股，呈現「降槓桿、不離場」的資金行為，顯示市場仍未全面看空科技股。

去槓桿仍在持續 行情轉向震盪

整體而言，目前韓國股市去槓桿速度明顯快於官方統計，散戶可運用資金已縮水約兩成，新增資金停止流入，本土槓桿 ETF 監管也持續收緊。不過，市場認為目前屬於資金結構調整，而非系統性風險爆發。