AI製造從晶片轉向電力 摩根看好台股比韓股更受惠「AI製造紅利」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-14 19:55

隨著全球股市在上半年經歷一波「牛氣衝天」的行情，市場對於美股是否過熱的疑慮逐漸升溫。摩根投信環球市場策略師林雅慧今 (14) 日指出，目前美股本益比約 20.3 倍，雖然已接近歷史區間上緣，但從全球資產配置的視角來看，亞洲市場，特別是科技板塊，仍展現出極具吸引力的投資價值，隨著 AI 競賽進入第二階段，從單純的晶片製造轉向更廣泛的電力基礎設施，她認為台灣、南韓股市基本面依然穩健，尤其台股更受惠「AI 製造紅利」。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰(右）摩根投信環球市場策略師林雅慧（左）。（鉅亨網資料照）

根據摩根資產管理的數據統計，以未來 12 個月的本益比來看，MSCI 亞洲科技指數目前約為 13.4 倍，遠低於納斯達克 100 指數（NASDAQ 100）的 24.8 倍，顯示亞洲科技產業與美國科技巨頭相比，評價明顯「便宜」許多。

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摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰補充分析，亞太地區（日本除外）的半導體、硬體設備及雲端平台業者，其獲利成長預期仍居各產業之冠，且隨著 AI 競賽進入第二階段，從單純的晶片製造轉向更廣泛的電力基礎設施、資料中心及軟體應用，亞太供應鏈扮演了關鍵角色。

林雅慧強調，台灣與南韓市場基本面依然穩健，台股更因為受惠於「AI 製造紅利」，其全年獲利成長預估從年初的 20% 大幅上修至 42%。儘管近期韓股因為槓桿交易過熱出現震盪，但 AI 核心零組件（如 HBM 記憶體）需求依然供不應求。