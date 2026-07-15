鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 08:42

南韓由 AI 驅動的股市繁榮正演變成一則深刻的警示故事。當槓桿成為比基本面更強大的市場力量，危機悄然醞釀。

數據顯示，南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士周一 (13 日) 股價創紀錄暴跌 15%，迫使與其掛鉤的槓桿產品經理人被迫拋售數十億美元股票以重新平衡投資組合。這股拋售潮短短三週助推南韓綜合股指 (Kospi) 重挫 25%，完全暴露了保證金貸款、單隻股票槓桿 ETF 與高度集中的指數權重如何相互纏結，放大市場的雙向波動。

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南韓處於全球 AI 硬體供應鏈的核心，SK 海力士與三星電子在 Kospi 指數中的合計權重超過一半，如今 SK 海力士的美國存託憑證 (ADR) 在美交易，使得市場情緒能在華爾街與亞洲間全天候波動，增加南韓槓桿引發的波動蔓延至全球的風險。

今 (15) 日，這種循環再次上演，受 SK 海力士 ADR 大漲 27% 帶動，Kospi 指數反彈逾 7%。

Vantage Global Prime 高級市場分析師 Hebe Chen 指出，南韓半導體族群雖有真實結構性需求支撐，但無節制的槓桿追求讓市場變得脆弱，「雙面刃效應」使得下跌威力與上漲一樣強大。單檔股票槓桿 ETF 在亞洲仍相對較新，南方東英 SK 海力士每日槓桿 (2x) 產品在香港上市後迅速成為全球同類最大，南韓則自 5 月底上市 10 幾檔追蹤這兩家巨頭的產品，總管理資產規模超 140 億美元。

高盛報告顯示，SK 海力士周一暴跌恐迫使相關基金拋售約 50 億美元股票，約佔當日該公司股票與期貨總交易額的 18%。這種資金流驅動、缺乏基本面催化劑的交易，讓長期持有的散戶損失慘重，相關槓桿 ETF 價格已大跌約 40%。

南韓監管機構面臨如何在不大規模擾亂市場下抑制波動的難題，總統政策主任 Kim Yong-beom 稱正密切關注，市場預期恐加強投資者教育，或將槓桿上限從 2 倍降至 1.5 倍。

百達資管 Portfolio Manager Jon Withaar 指出，香港與美國的槓桿 ETF 不在南韓管轄範圍內，監管空間有限。



更嚴峻的風險在於近乎 24 小時的衝擊循環：紐約的拋售影響首爾，槓桿 ETF 與追繳保證金放大波動後再回饋至美國時段。南韓保證金貸款總額在上月高點時超過 38 兆韓元 (約 254 億美元)。