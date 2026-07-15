鉅亨網編譯段智恆 2026-07-15 20:30

《路透》周三 (15 日) 報導，中國記憶體晶片大廠長鑫存儲 (CXMT) 即將進行規模達 86 億美元的首次公開募股 (IPO)，在人工智慧(AI) 帶動記憶體產業進入上升周期，以及北京力推半導體自主化的背景下，中國投資人正摩拳擦掌準備搶購，甚至押注公司上市後估值最高可能暴增近 10 倍。

此次 IPO 將成為亞洲今年迄今規模最大的股票發行，也是中國晶片製造商史上最大規模的公開募股。長鑫存儲周二將 IPO 發行價定為每股人民幣 8.66 元，對應估值達人民幣 5,791.8 億元 (約 854 億美元)，散戶與機構投資人周四僅有一天時間可以申購。

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知情人士透露，長鑫存儲預計 7 月 27 日在上海掛牌，但公司尚未正式公布上市日期。若超額配售選擇權全數行使，此次 IPO 募資總額將增至約人民幣 666 億元。

投資人瘋搶 CXMT 有人喊估值上看人民幣 5 兆元

吳舟預估，長鑫存儲上市後估值可能突破人民幣 3 兆元，甚至達到 5 兆元，相較 IPO 估值最高接近 10 倍，並直言只要能在新股申購抽籤中中籤，「就能賺錢」。

香港 Central Asset Investments 投資長 Eddie Tam 也認為，即使中國在 DRAM 與高頻寬記憶體 (HBM) 技術方面仍落後全球頂尖業者約 2 至 4 年，長鑫存儲目前的 IPO 估值依然非常便宜，預期掛牌首日股價可能暴漲數倍。

長鑫存儲目前是全球第四大 DRAM 製造商，僅次於 SK 海力士、三星電子與美光 (MU-US)。DRAM 廣泛應用於智慧手機、伺服器、電腦及其他電子設備，投資人押注 AI 帶動的超級周期與產能擴張，最終可能讓長鑫存儲躋身全球晶片巨頭之列。

不過，上海莊研私募基金管理基金經理姚凱雖然也準備「試試運氣」參與申購，卻擔憂如此龐大的 IPO 可能抽走市場資金，對其他科技股造成壓力。

AI 需求推升獲利暴增 700% 高估值風險仍受關注

長鑫存儲此次公開募股，也是北京將資本引導至戰略產業、強化與美國科技競爭實力的最新行動。公司曾在拜登政府時期被美國國防部列入中國軍事企業名單，並表示計畫將 IPO 募得資金用於升級生產線與技術。

投資熱潮背後仍存在估值疑慮。長鑫存儲表示，IPO 發行價相當於公司 2025 年獲利的逾 300 倍，以及約 5 倍淨值。部分投資人也質疑半導體類股是否已經超買，以及大型雲端業者目前的 AI 支出速度能否持續。

中國最大晶圓代工業者中芯國際 (00981-HK)2020 年 7 月在上海上市後，股價僅兩個多月便較掛牌首日價格接近腰斬，也為當前狂熱氣氛提供前車之鑑。

儘管如此，看好長鑫存儲的投資人仍將希望寄託於強勁的獲利成長。根據招股說明書，公司第一季營收達人民幣 508 億元，較去年同期暴增 700%；淨利達人民幣 250 億元，較一年前虧損人民幣 16 億元大幅轉盈。