鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-05 00:30

美國 6 月貿易逆差因進口降幅大於出口而縮小，但經濟學家認為，隨著企業持續投入人工智慧 (AI) 基礎設施並高度依賴海外設備，逆差收窄趨勢可能難以延續，未來幾季淨出口仍可能拖累經濟成長。

美國商務部周二 (4 日) 公布，6 月商品與服務貿易逆差較 5 月縮小 5.6% 至 733 億美元，略高於《路透》調查經濟學家預估的 730 億美元。進口下降 1.8% 至 3880 億美元，為今年初以來首度下滑；出口則減少 0.9% 至 3147 億美元。

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經通膨調整後，6 月實質商品貿易逆差縮小 5.3% 至 945 億美元。美國政府上周估計，貿易逆差使第二季國內生產毛額 (GDP) 成長率減少整整 1 個百分點；美國經濟第二季折合年率成長 1.5%。

AI 設備進口暫歇 但今年累計仍大增

6 月商品進口下降 2.5% 至 3090 億美元，其中資本財進口減少 21 億美元，主要受到電腦進口大減 30 億美元拖累。包含電腦、周邊設備及半導體的資本財進口，為去年 9 月以來首度下滑，顯示第二季末企業對 AI 相關設備的需求稍微降溫。

不過，今年以來美國電腦進口額仍較 2025 年同期大增 954 億美元，反映企業積極擴建資料中心及 AI 基礎設施，對海外科技產品需求依然強勁。6 月電信設備進口也增加 11 億美元。

消費品進口減少 21 億美元，其中藥品製劑下降 19 億美元；經通膨調整後的石油進口量則降至 2020 年 4 月以來最低。

《彭博》經濟學家 Troy Durie 表示，6 月名目進口下降，顯示第二季末美國內需成長略為放緩，資本財與 AI 相關產品尤其明顯。但美國消費者及企業擴大 AI 基建支出，仍推動國內需求創 2023 年第一季以來最快增幅。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Priscilla Thiagamoorthy 指出，6 月逆差縮小主要是進口轉弱所致，雖然數據令人歡迎，但預料未來幾季淨出口仍將拖累 GDP 成長。

能源出口銳減 對多國逆差擴大

6 月商品出口下降 1.9% 至 2069 億美元，工業用品與材料出口減少 33 億美元，主要受到石油產品拖累。原油出口額下降 57 億美元，平均出口價格由 5 月每桶 107.82 美元降至 95.82 美元；燃料油出口也減少 16 億美元。

資本財出口減少 6 億美元，其中電腦出口下降 11 億美元。非貨幣黃金出口則逆勢增加 34 億美元，延續該項目自去年初以來的劇烈波動。

服務出口增加 11 億美元至 1078 億美元，受到金融及貿易服務帶動。隨著世界盃開打，外國旅客在美國的支出連續第二個月增加，旅遊服務出口成長 2.4%，升至 2025 年初以來最高。服務進口則增加 6 億美元至 790 億美元，反映智慧財產權使用費、運輸及保險支出上升。

以國家來看，美國對中國商品貿易逆差由 5 月的 145 億美元擴大至 153 億美元，對墨西哥、越南及南韓的逆差更創下歷史新高。美國對加拿大、德國、印度、馬來西亞、日本、愛爾蘭、義大利、法國及以色列也持續出現商品貿易逆差。