鉅亨網編譯段智恆 2026-08-05 01:30

《路透》周二 (4 日) 援引兩名知情人士消息報導，洛克希德馬丁正與 NioCorp Developments 協商採購鈧，並分別與泰克資源 (Teck Resources) 及 5N Plus 洽談鍺供應。這兩種礦物廣泛應用於飛機零組件、紅外線感測器及其他軍事設備。

‌



若協議完成，將成為美國建立本土關鍵礦物供應鏈的重要一步。然而，中國供應商長期享有價格優勢，美國採礦與加工能力又相當有限，價格及合約年限目前仍是談判障礙。

川普上月簽署行政命令，收緊國防承包商取得豁免的條件。過去，業者可透過豁免從中國及其他受限制的外國供應商購買礦物；新規則上路後，洛克希德馬丁等國防企業面臨更大壓力，必須以長期採購協議支持美國礦場。

NioCorp 擬供應全球四分之一鈧需求

知情人士透露，總部位於科羅拉多州的 NioCorp 已與洛克希德馬丁簽署初步協議，計畫每年供應 15 公噸鈧，但雙方仍須敲定正式合約。

鈧是 17 種稀土元素之一，可用於製造質量輕、耐腐蝕的合金，適合應用於軍用飛機。相關金屬將由 NioCorp 位於內布拉斯加州的礦場供應，該礦預計 2028 年前投產，年產能約 100 公噸。

美國地質調查局 (USGS) 估計，目前全球鈧需求約為每年 60 公噸且持續增加。因此，洛克希德馬丁洽購的 15 公噸，相當於全球需求約四分之一，規模相當可觀。

NioCorp 執行長 Mark Smith 表示，兩家公司都了解鈧對美國未來國防科技的重要性。洛克希德馬丁則表示，肯定 NioCorp 為建立美國國內鈧供應來源所做的努力。雙方先前已透過五角大廈資助的研究計畫建立合作關係。

美國自 1969 年以來便未再開採鈧。目前力拓集團 (Rio Tinto) 是北美唯一的鈧生產商，年產能僅約 9 公噸，凸顯美國重建供應鏈仍處於起步階段。

鍺供應鎖定加拿大 價格仍是談判難題

洛克希德馬丁也正與泰克資源洽談採購鍺。這種金屬可用於製造紅外線感測器及其他軍事設備，美國目前超過一半的鍺需求仰賴進口。

泰克資源在阿拉斯加 Red Dog 礦場開採並生產鋅與鍺精礦，之後運往加拿大卑詩省冶煉，再將兩種金屬分離。公司並未單獨公布鍺產量，但自稱是北美最大、全球第四大鍺生產商。美國地質調查局估計，全球鍺年需求約 60 公噸且持續增加。

此外，洛克希德馬丁也與魁北克公司 5N Plus 洽談鍺供應。5N Plus 今年稍早取得五角大廈資金，計畫在猶他州利用回收原料加工鍺。知情人士表示，相關談判已持續超過一年，洛克希德馬丁最在意的是長期供應安全，希望確認原料究竟來自中國或其他地區。

不過，洛克希德馬丁與泰克資源、5N Plus 在價格與合約期限方面仍有分歧。泰克資源拒絕評論特定商業協議，但表示已同意與加拿大政府合作，擴大卑詩省的鍺加工能力。